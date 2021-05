Fussball im Ausland Atlético und Real legen im Titel-Dreikampf vor – Dortmund zieht ins Pokal-Finale ein – Paris und Lille liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen Atlético Madrid baut die Führung nach einem glücklichen Sieg in La Liga aus. Real Madrid zieht am Abend nach. Borussia Dortmund überrollt Holstein Kiel im Pokal-Halbfinale. Lille kontert den Sieg von PSG. Und Manchester City und Inter Mailand können bereits am Sonntag ihren Meistertitel feiern. Sportredaktion CH Media Aktualisiert 01.05.2021, 23.17 Uhr

Die Bundesliga ruht dieses Wochenende. Im DFB-Pokal fanden die Halbfinals statt.

(sid) Bundesligist Borussia Dortmund greift nach seinem fünften Titel im DFB-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic besiegte im Halbfinale am Samstagabend den Zweitligisten Holstein Kiel 5:0 (5:0) und zog zum insgesamt zehnten Mal ins Endspiel ein. Gegner des BVB im Finale am 13. Mai im Berliner Olympiastadion ist RB Leipzig. Giovanni Reyna (16., 22.), Marco Reus (26.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (41.) erzielten die Dortmunder Treffer. Für den BVB hütete Marvin Hitz den Kasten, Manuel Akanji spielte über 90 Minuten. Kiel hatte in der zweiten Runde Rekordpokalsieger Bayern München im Elfmeterschiessen besiegt.

Die Dortmunder feiern das Tor zum 3:0. EPA

RB Leipzig steht zum zweiten Mal im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Julian Nagelsmann setzte sich im spannenden Bundesliga-Duell bei Werder Bremen mit 2:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durch und zog damit wie 2019 ins Endspiel ein. Hee-Chan Hwang (93.) und Emil Forsberg (120.+1) erzielten in der Verlängerung die Treffer der Leipziger, Leonardo Bittencourt (105.+1) hatte für Bremen ausgeglichen. Der sechsmalige Pokalsieger Bremen verpasste durch die Niederlage seine elfte Endspielteilnahme.

Die Tabelle

Manchester City's Fernandinho (rechts) und Crystal Palace's Christian Benteke im Kampf um den Ball. AP

(sid) Manchester City kann bereits an diesem Wochenende zum siebten Mal englischer Fussball-Meister werden. Der Spitzenreiter siegte am Samstag in der Premier League 2:0 (0:0) bei Crystal Palace und hätte den dritten Titel binnen vier Jahren bei einem Sieg des noch amtierenden Champions FC Liverpool am Sonntag bei Manchester United sicher.

Man City war von Beginn an bestimmend, kam aber erst in der 57. Minute durch die zum Saisonende scheidende Klub-Ikone Sergio Agüero zum Führungstreffer. Ferran Torres (59.) erhöhte kurz darauf. Der am Mittwoch beim 2:1-Hinspielsieg im Halbfinale der Champions League in Paris rüde gefoulte Ilkay Gündogan blieb auf der Ersatzbank. Die Citizens haben bei vier noch ausstehenden Spielen damit 80 Punkte auf dem Konto, Stadtrivale United (67) kann noch bei fünf Siegen auf 82 kommen.

Der FC Chelsea liegt dank Kai Havertz derweil weiter auf Champions-League-Kurs. Die Mannschaft von Thomas Tuchel besiegte nach zwei Toren des deutschen Nationalspielers (10., 49.) den stark abstiegsbedrohten FC Fulham mit 2:0 (1:0) und festigte Platz vier. Für Havertz waren es die Saisontore drei und vier, der zuletzt harsch kritisierte Timo Werner bereitete den zweiten Treffer vor.

Die Tabelle:

(sid) Inter Mailand steht unmittelbar vor dem ersten Titelgewinn in der italienischen Serie A seit 2010. Das Team von Trainer Antonio Conte baute durch ein 2:0 (0:0) bei Schlusslicht FC Crotone seine Tabellenführung aus. Sollte Verfolger Atalanta Bergamo am Sonntag (15.00 Uhr) nicht in Sassuolo gewinnen, ist Inter der 19. Scudetto der Vereinsgeschichte vier Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Zuletzt hatte neunmal in Folge Juventus Turin den Titel geholt. Die Nerazzurri sind nun seit 15 Spielen ungeschlagen.

Die AC Milan bezwingt Benevento mit 2:0, überholt Atalanta Bergamo und grüsst vorübergehend von Rang zwei.

Die Tabelle:

(sid) Atlético Madrid bleibt nach einem immens glücklichen Sieg im Rennen um seinen ersten Meistertitel seit 2014 auf Kurs. Am 34. Spieltag der Primera Division gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone 1:0 (1:0) beim abstiegsbedrohten FC Elche, für den Fidel Chaves in der Nachspielzeit (90.+1) einen Handelfmeter an den Pfosten schoss.

Atletico (76 Punkte) liegt somit weiter vor dem Lokalrivalen Real Madrid (74), der am Abend gegen CA Osasuna nach anfänglichen Schwierigkeiten 2:0 (0:0) gewann. Der FC Barcelona (71) muss am Sonntagabend bei Valencia antreten.

In Elche traf Marcos Llorente (24.) für Atletico, das nach bis dahin souveräner Vorstellung in der Schlussphase nachlässig wurde und um den Sieg zittern mussten. Nach einem dummen Handspiel Llorentes im Strafraum drohte schliesslich ein ganz bitterer Rückschlag.

Real Madrid's Casemiro (links) feiert sein Tor zum 2:0. EPA

Reals Trainer Zinedine Zidane verzichtete vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea (Hinspiel 1:1) auf Tino Kroos und Luka Modric. Für die Tore sorgten Eder Militao (76.) und Casemiro (80.).

Die Tabelle:

Neymar (links) zauberte im Spiel gegen Lens wieder einmal. AP

(sid) Das packende Kopf-an-Kopf-Rennen in der französischen Meisterschaft geht weiter. Den 2:1 (1:0)-Erfolg des Titelverteidigers Paris St. Germain gegen den starken Aufsteiger RC Lens konterte Spitzenreiter OSC Lille wenige Stunden später mit einem 2:0 (1:0) gegen OGC Nizza. Lille liegt damit weiter einen Punkt vor PSG.

Neymar (33.) und Marquinhos (59.) erzielten die Treffer für Paris. Trainer Mauricio Pochettino schonte mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester City (Hinspiel 1:2) einige Stammspieler. Der angeschlagene Weltmeister Kylian Mbappe (Wadenverletzung) war überhaupt nicht im Kader. Für die Gäste verkürzte Ignatius Ganago (61.). Der Mannschaftsbus von Lens war vor dem Spiel von Anhängern des Hauptstadtklubs mit Graffiti beschmiert worden. Der französische Meister verurteilte die Handlungen in einem Statement aufs Schärfste. Die Polizei ermittelt.

Die Tabelle: