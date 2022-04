Fussball: Fällt der Zuschauerrekord in der Super League?

Fussball-Fans Fällt am 36. Spieltag der Zuschauerrekord einer Super-League-Runde? 81’244 Fans besuchten am Wochenende die Spiele der Fussball-Super-League. Dieser Wert schafft es in die Top-10 aller Spieltage der Super League. Wird der Zuschauerrekord noch diese Saison geknackt? Simon Wespi 25.04.2022, 12.23 Uhr

Das ausverkaufte Wankdorf im Mai 2010. Keystone

Die 31. Runde der Fussball Super-League stiess auf grosses Zuschauerinteresse. Trotz vielerorts miesem Wetter strömten die Besucherinnen und Besucher am Wochenende zahlreich in die Stadien der Super League. 81’244 Fans machten sich auf den Weg in die fünf Stadien nach Bern, Basel, Zürich (FCZ und GC) sowie St. Gallen. Dieser Wert ist der zehnhöchste der Geschichte.