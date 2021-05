French Open Federer in der gleichen Tableauhälfte wie Djokovic und Nadal Der 39-Jährige trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten, könnte es aber früh mit Novak Djokovic und Rafael Nadal zu tun bekommen. Belinda Bencic spielt gegen Nadia Podoroska. 27.05.2021, 17.56 Uhr

Roger Federer, hier beim ATP-Turnier in Genf zu sehen, trifft in der ersten Runde der French Open auf einen Qualifikanten. Keystone

Roger Federer erwartet in der ersten Runde der French Open eine machbare Aufgabe. Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, trifft der Baselbieter zum Auftakt am Sonntag auf einen Qualifikanten, danach könnte der Kroate Marin Cilic (ATP 47) warten.