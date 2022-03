Formel 1 Max Verstappen ringt Charles Leclerc nieder – Alfa Sauber verpassen WM-Punkte Max Verstappen ist zurück. In einem zum Ende hochspannenden Rennen in Saudi-Arabien holt sich der Formel-1-Weltmeister noch den Sieg. Ferrari aber bleibt stark. Für Valtteri Bottas im Alfa Romeo Sauber endet das Rennen mit einer Ernüchterung. 27.03.2022, 20.51 Uhr

Max Verstappen im Red Bull entschied das Duell gegen Charles Leclerc für sich. Keystone

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in einer irren Windschatten-Show zurückgeschlagen und seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim zweiten Saisonrennen im Betonkanal von Dschidda kämpfte der Red-Bull-Pilot, der beim Auftakt Opfer eines technischen Defekts war, den erneut starken Ferrari-Piloten Charles Leclerc nieder. Red Bull und Ferrari scheinen die WM-Titel unter sich auszumachen - und die Mercedes-Dominanz ist wohl Geschichte.

Leclerc führt die WM nach diesem chaotischen Wochenende in Saudi-Arabien mit 45 Punkten vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (33) und Verstappen (25) an. Die einstigen Dauersieger von Mercedes spielten am Sonntag erneut nur eine Nebenrolle und dürften zumindest vorerst kaum in den Kreis der Titelanwärter zurückkehren.

Alfa Romeo Sauber verpassen WM-Punkte

Alfa Romeo Sauber konnte an die Erfolge zum Saisonauftakt nicht anknüpfen. Valtteri Bottas zeigte zwar ein solides Rennen, hielt sich langezeit in den Punkterängen auf, doch nach 37 Runden musste der Finne das Rennen wegen eines Defektes vorzeitig beenden. Zhou Guanyu, der Chinese der zwei Boxenstopps einlegte, verpasste als 11. die Punkte knapp.

Musste mit einem Defekt aufgeben: Valtteri Bottas im Alfa Romeo Sauber. Freshfocus

Beim Rennwagen von Rekordweltmeister Lewis Hamilton verzichtete derweil Mercedes nach dem desaströsen Aus im ersten Qualifying-Abschnitt auf den angekündigten Grossumbau, von Startplatz 15 ging es nur bis auf Rang zehn nach vorne. Sein Teamkollege George Russell wurde nach einem fehlerfreien Rennen Fünfter.

Schumacher: «Mir geht es gut. Ich wäre bereit zu fahren»

Zumindest kurzzeitig rückten die weiteren Schlagzeilen der Tage in Saudi-Arabien in den Hintergrund: Der Drohnenangriff jemenitischer Rebellen auf ein Öllager in Streckennähe, der schwere und letztlich glimpfliche Crash von Mick Schumacher, der das Rennen in der Haas-Garage verfolgte. Schumacher, der das Krankenhaus noch am Samstagabend verlassen durfte, wäre gern gestartet. «Mir geht es gut. Ich wäre sicherlich bereit zu fahren», sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag im Fahrerlager.

Sebastian Vettel fehlte auch im zweiten Saisonrennen wegen seiner Corona-Infektion. Ersatzmann Nico Hülkenberg vertrat den viermaligen Weltmeister erneut ordentlich, im offenkundig unterlegenen Aston Martin war für ihn aber nicht mehr drin als Rang zwölf - immerhin schlug er Aston-Martin Stammfahrer Lance Stroll (13.). Für Vettel sind das keine rosigen Aussichten für sein verspätetes Saisondebüt am 10. April in Melbourne.

Down Under dürften die Piloten allerdings ein «normaleres» Wochenende erleben. In Dschidda war es am Freitag zu einem Drohnenangriff jemenitischer Rebellen auf ein Öllager in Streckennähe gekommen. Bis in die Nacht wurde im Fahrerlager hitzig diskutiert. Die Piloten erwogen auch einen Startverzicht, sie liessen sich aber letztlich von den lokalen Sicherheitsbehörden nach weiteren Zusicherungen vom Bleiben überzeugen.

Nach dem Start verlief das Rennen 15 Runden lang ereignisarm. Dann wurde es schlagartig turbulent: Pole-Setter und Spitzenreiter Sergio Perez (Red Bull) holte sich als erster Topfahrer neue Reifen, kurz danach landete Williams-Pilot Nicholas Latifi in der Mauer - und löste eine Safety-Car-Phase aus, von der Perez’ Rivalen profitierten. Zuallererst Leclerc, der die Führung erbte und auf der gefährlichen Strecke, die kaum Überholmöglichkeiten bietet, Verstappens wütende Angriffe abwehrte. (sid/swe)