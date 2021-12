Sieg in Abu Dhabi: Verstappen erstmals Formel-1-Weltmeister

Formel 1 Erster Weltmeistertitel: Verstappen feiert Last-Minute-Triumph in Abu Dhabi Der Niederländer überholt Lewis Hamilton in der letzten Runde und krönt sich nach einem turbulenten Saisonabschluss zum Weltmeister. Kimi Räikkönen scheidet bei seinem letzten Karriere-Rennen aus. 12.12.2021, 15.39 Uhr

Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister, der Niederländer gewann ein turbulentes Rennen in Abu Dhabi. Ali Haider / EPA

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Der 24-jährige Niederländer sicherte sich den Titel durch seinen Sieg beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. In der letzten Runde zog er an seinem Erzrivalen Lewis Hamilton im Mercedes vorbei und verwies den Rekordweltmeister auf Rang zwei, erst eine späte Safety-Car-Phase brachte ihn in die Position für dieses Manöver. Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im Ferrari.

Verstappen und der Brite Hamilton waren nach 21 Rennen punktgleich (je 369,5) zum Finale in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Verstappen ging aber als Spitzenreiter in den Showdown, weil er im Saisonverlauf mehr Siege errungen hatte (9:8). Er ist nun der erste Niederländer auf dem Formel-1-Thron.

Hamilton hätte mit seinem achten Titel zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen können. Der Deutsche Michael Schumacher hat ebenfalls sieben Weltmeisterschaften (1994, 1995, 2000 bis 2004) eingefahren. Hamilton holte sich den Titel 2008, 2014, 2015 sowie von 2017 bis 2020.

Unrühmlicher Abschied für Kimi Räikkönen

Für Kimi Räikkönen endete die lange Motorsport-Karriere unrühmlich: Der finnische Alfa-Sauber-Pilot schied nach einem Unfall in der 27. Runde aus. Auch sein Teamkollege Antonio Giovinazzi beendete sein letztes Rennen in Diensten des Hinwiler Rennstalls nicht; er musste aufgrund eines Motorschadens in Runde 33 aufgeben. (sid/dur)