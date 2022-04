Van der Poel gewinnt Flandern-Rundfahrt, Küng auf Platz fünf

Flandern-Rundfahrt Van der Poel in dramatischem Schlusssprint vorne – Küng starker Fünfter Mathieu van der Poel behält in spannenden Schlusssequenzen die Oberhand und gewinnt das belgische Traditionsrennen. Auch der Schweizer Stefan Küng vermag zu reüssieren. Dan Urner 03.04.2022, 17.32 Uhr

Mathieu van der Poel triumphierte in der Flandern-Rundfahrt. Keystone

Mathieu van der Poel hat die Flandern-Rundfahrt für sich entschieden. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in einem dramatischen Schlusssprint vor seinem Landsmann Dylan van Baarle und dem Franzosen Valentin Madouas durch. Tadej Pogacar, der sich mit van der Poel bis zum Ende um den Sieg duelliert hatte, verpokerte sich in den finalen Sequenzen. Dem Slowenen wurde die zu sorglose Abwarte-Taktik zum Verhängnis. Er fiel wenige Meter vor der Ziellinie noch auf den unliebsamen vierten Platz zurück. Für den zweimaligen Gewinner der Tour de France hatte das Rennen mit einem Sturz bereits schmerzhaft begonnen.

Mit dem Belgier Wout van Aert hatte der heisseste Erfolgsanwärter zuvor aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus abgesagt. Wie aus diesem Grund im Vorfeld erwartet worden war, lieferten sich die beiden Topfavoriten van der Poel und Pogacar ein erbittertes Duell um den Sieg. Rund 17 Kilometer vor dem Ziel setzte sich das Duo beim Aufstieg auf den Oude Kwaremont vom Rest des Feldes ab.

Stefan Küng mit starkem Rennen

Auch der formstarke Stefan Küng hatte sich nach seinem dritten Platz bei der E3 Classic in Harelbeke intakte Chancen auf einen Exploit ausgerechnet. Für den erhofften Spitzenplatz reichte es zwar nicht: Der Thurgauer zeigte allerdings eine durchgehend ansprechende Leistung und hielt sich bis zum Schluss in der Verfolgergruppe. Der 28-Jährige beendete das gut 272 Kilometer lange Rennen von Antwerpen nach Oudenaarde auf dem starken fünften Platz, er verpasste das Podium nur um zwei Sekunden. Stefan Bissegger hatte einer Teilnahme am Rennen unterdessen entsagen müssen. Der 23-Jährige klagt über gesundheitliche Beschwerden.

Stefan Küng (links) verpasste das Podium nur knapp. Freshfocus

Küng hatte zuvor ein eher ambivalentes Verhältnis zum belgischen Traditionsrennen gehegt. 2020 hatte ihn eine Magen-Darm-Erkrankung im Rennen um die vorderen Plätze ausgebremst, ein Jahr später ein früher Sturz. Auch wenn sich der Thurgauer von jenen Fehlschlägen eindrücklich zu erholt haben scheint: Der Radsport-Schweiz wird weiter Geduld abverlangt. Der letzte Podestplatz beim Frühjahrsklassiker liegt nunmehr immerhin sechs Jahre zurück, Fabian Cancellara hatte sich 2016 auf Rang zwei klassiert.

Weitere Traditionsrennen im April

Der World-Tour-Kalender sieht in den kommenden Wochen weitere Höhepunkte vor. Mit dem niederländischen Gold Race, Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich stehen an den anstehenden drei Sonntagen drei weitere populäre Eintagesrennen an, ehe Ende Monat die Tour de Romandie eingeläutet wird.