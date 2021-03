FIFA Zweite rote Karte für Sepp Blatter: Ex-Fifa-Boss wird erneut jahrelang gesperrt Aufgrund unerlaubter Bonuszahlungen und anderer Vergehen dürfen der ehemalige Fifa-Präsident Blatter und der einstige Generalsekretär Valcke für über sechs Jahre keine Tätigkeit im Fussball ausüben. 24.03.2021, 12.37 Uhr

Sepp Blatter wird von der Fifa-Ethikkommission bereits zum zweiten Mal bestraft (Archiv). Ennio Leanza / EPA

(frh) Die rechtsprechende Kammer der Fifa-Ethikkommission hat den ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter (85) und den einstigen Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke wegen verschiedener Verstösse gegen den sogenannten Fifa-Ethikcode schuldig gesprochen. Das schreibt die Ethikkommission am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Ermittlungen gegen Blatter und Valcke hätten sich um verschiedene Vorwürfe gedreht, darunter Bonuszahlungen im Zusammenhang mit Fifa-Wettbewerben sowie die Erstattung privater Anwaltskosten.

Blatter und Valcke werden laut Mitteilung für sechs Jahre und acht Monate mit einem Verbot jeglicher fussballbezogener Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene belegt. Da die verhängten Sperren aus den Jahren 2015 und 2016 noch andauern, treten die am Mittwoch bekanntgegebenen Sperren erst am 8. Oktober 2021 beziehungsweise am 8. Oktober 2025 in Kraft. Damals waren sie für sechs respektive zehn Jahre bestraft worden. Zudem müssen Blatter und Valcke je 1 Million Schweizer Franken Strafe zahlen.

Blatter befand sich zuletzt in einem schlechten Gesundheitszustand und wurde nach einer Herzoperation im Dezember für eine Woche in ein künstliches Koma versetzt.