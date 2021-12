Ex-Schiri Meier kritisiert Bellingham – auch Zwayer

Fragen und Antworten Einkaufstouristen brauchen ein Zertifikat: Bei der Einreise nach Deutschland gilt an der Grenze jetzt 3G

Seit die Schweiz als Hochrisikogebiet gilt, ist das Grenzregime schärfer geworden. Wer seit Sonntag nach Deutschland einreisen will, muss entweder ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bei sich führen. Was jetzt ausserdem gilt und zu beachten ist – in zehn Fragen und Antworten.