Frankfurt und Glasgow Rangers im Europa-League-Final

Europa League Rangers verhindern deutschen Europa-League-Final Frankfurt zieht souverän ins Endspiel ein. Auf einen deutschen Gegner trifft die Eintracht in Sevilla nicht: RB Leipzig scheitert trotz eines knappen Vorsprungs aus dem Hinspiel an der Hürde Glasgow Rangers. Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick. Dan Urner 05.05.2022, 22.57 Uhr

Eintracht Frankfurt ist nach einer kontrollierten Leistung gegen West Ham United im Europa-League-Final. Keystone

Eintracht Frankfurt – West Ham United 1:0 (Hinspiel: 2:1)

Die Frankfurter Eintracht hat im Rückspiel gegen West Ham United nichts anbrennen lassen und sich recht problemlos das Ticket für das Endspiel in Sevilla gesichert. Die Hessen, die in der Anfangsphase gleichwohl den verletzungsbedingten Ausfall ihres Verteidigers Martin Hinteregger zu verkraften hatten, profitierten dabei von einer frühen roten Karte gegen Aaron Cresswell (18. Minute). Der Abwehrspieler der Gäste hatte Jens Petter Hauge nur mit einer Notbremse stoppen können.

Rafael Borré beruhigte mit seinem Führungstreffer in der 26. Minute das Frankfurter Nervenkostüm, der Kolumbianer kam nach Pass von Ansgar Knauff freistehend im Sechzehnmeterraum zum Abschluss. Danach waren die feldüberlegenen Gastgeber ob ihres Gesamtvorsprungs kaum mehr gefordert, West Ham brachte in Unterzahl derweil nur wenig Substanzielles zustande. Die rote Karte gegen Cresswell blieb im Übrigen nicht der einzige Platzverweis aufseiten der Gäste: Auch Trainer David Moyes sah Rot, allerdings wegen Meckerns.

Glasgow Rangers – RB Leipzig 3:1 (Hinspiel: 0:1)

Die Glasgow Rangers haben den Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht und ein rein deutsches Europa-League-Final verhindert. Die couragiert auftretenden Schotten kamen durch James Tavernier (19.) und Glen Kamara (24.) zu einer schnellen Zwei-Tore-Führung. Nach Wiederanpfiff drängte Leipzig auf den überlebenswichtigen Anschlusstreffer – und konnte sich auf Christopher Nkunku verlassen, der mit seinem gesamthaft 32. Pflichtspieltreffer dieser Saison die Gäste wieder ins Spiel brachte (71.).

Die Glasgow Rangers hatten gegen RB Leipzig berechtigten Anlass zur Freude. Keystone

Leipzig hatte nun erkennbar Oberwasser und durfte berechtigte Hoffnungen auf eine vorzeitige Entscheidung, noch vor einer potenziellen Verlängerung, hegen. Zumal Glasgow die Kräfte allmählich auszugehen schienen. Tatsächlich fiel die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit – aber für die Rangers, die entgegen dem Matchverlauf auf 3:1 erhöhten: John Lundstram nutzte Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft der Gäste und schoss seine Farben unter dem ekstatischen Jubel der Fans in den Final (81.).