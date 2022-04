Europa League: Frankfurt kegelt Barcelona raus

Europa League Frankfurt schockt Barça – Freuler scheitert mit Atalanta Der grosse FC Barcelona muss seine Titelambitionen in der Europa League begraben: Eintracht Frankfurt düpiert die «Blaugrana» im Camp Nou. Endstation ist derweil auch für Remo Freuler. Der Abend in der Europa League im Überblick. Dan Urner Aktualisiert 14.04.2022, 23.35 Uhr

Lange Gesichter in Barcelona: Die stolze «Blaugrana» scheitert im Viertelfinal an Frankfurt. Keystone

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2:3 (Hinspiel: 1:1)

Ein noch besserer Start in das Viertelfinal-Rückspiel hätte wohl die Frankfurter Vorstellungskraft gesprengt: Keine drei Minuten waren absolviert, als Eric García seinen Gegenspieler Jesper Lindström im Sechzehnmeterraum strafbar zu Boden riss. Filip Kostic verwandelte den fälligen Penalty sicher.

Allzu tief schien der Schock bei Barça nicht zu sitzen, denn die Gastgeber traten in den Folgeminuten sowohl spielbestimmend als auch torgefährlich auf. Doch mit zunehmender Matchdauer bekamen die Deutschen das Geschehen stetig besser in den Griff. Die Gastgeber waren dem Augenschein nach zwar feldüberlegen, verfielen aber in allzu gemächlichen Ballbesitzfussball. Die Eintracht blieb mit Nadelstichen stets gefährlich – und schlug noch vor der Pause zum zweiten Mal zu. Rafael Borré (36.) traf mit einem fulminanten Weitschuss zum 2:0 aus Frankfurt-Sicht.

Nach knapp 68 Minuten waren dann sämtliche Zweifel an der Sensation ausgeräumt, Filip Kostic schloss mit seinem zweiten Tagestreffer trocken zum 0:3 ab. Der grosse FC Barcelona und seine nach Fassung ringende Anhängerschaft mussten die schmerzhafte wie unerwartete Niederlage anerkennen. Nebenbei beendete Frankfurt auch noch eine Barça-Serie von 15 Plichtspielen ohne Niederlage. Die zahlreichen Gäste-Fans im Camp Nou quittierten das Husarenstück mit lautstarken «Oh, wie ist das schön»-Rufen.

Erst in den Schlusssequenzen wurden die Hausherren zwingender. Doch der sehenswerte Anschlusstreffer durch Sergio Busquets (90.+1), dem zuvor ein Tor wegen einer Offside-Position aberkannt worden war, sowie das späte Penaltytor durch Memphis Depay (90.+10) kamen zu spät.

Olympique Lyon – West Ham United 0:3 (Hinspiel: 1:1)

West Ham United hat sich nach dem 1:1-Unentschieden überraschend deutlich bei Olympique Lyon, dem Ex-Team von Xherdan Shaqiri, durchgesetzt. Die Treffer der Londoner erzielten Craig Dawson (38.), Declan Rice (44.) und Jarrod Bowen (48.).

Glasgow Rangers – Sporting Braga 3:1 n.V. (Hinspiel: 0:1)

Die Glasgow Rangers haben den Rückstand aus dem Hinspiel gedreht. James Tavernier (2./44., Penalty) hatte den Schotten eine 2:0-Führung beschert, ehe sich Braga durch einen Treffer von David Carmo (83.) in die Verlängerung retteten – einer Unterzahl zum Trotz, Vítor Tormena hatte in der ersten Halbzeit die rote Karte gesehen. Kemar Roofe sorgte in der 101. Minute dann aber für die Entscheidung zugunsten der Elf von Trainer Steven Gerrard.

Für Atalanta Bergamo, hier mit Duvan Zapata, ist die Europa-League-Saison beendet. Keystone

Atalanta Bergamo – RB Leipzig 0:2 (Hinspiel: 1:1)

Dank einer reifen Leistung hat RB Leipzig den Einzug in den Halbfinal geschafft. Christopher Nkuku (18./87., Penalty) avancierte mit zwei Treffern zur entscheidenden Figur. Aufseiten von Atalanta vermochte auch der Schweizer Remo Freuler das Out nicht zu vereiteln, der Nati-Star wurde in der 88. Spielminute ausgewechselt.