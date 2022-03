Europa League: Torfestival bei Atalanta - Leverkusen

Europa League Torfestival in Bergamo – enttäuschende Nullnummer in Barcelona Im Schweizer Duell zwischen Atalanta (Freuler) und Leverkusen (Seoane) fallen Tore am Laufmeter. In Barcelona fallen hingegen gar keine. Der Donnerstagabend der Europa-League-Achtelfinals in der kompakten Übersicht. Gabriel Vilares 10.03.2022, 22.58 Uhr

Atalanta - Leverkusen 3:2 (2:1)

Champions-League-würdig, was in Bergamo geboten wurde. Die Seoane-Elf ging durch Aranguiz (11.) in Führung. Zwei Minuten zuvor scheiterte der Chilene nach einem Freistoss noch am Aluminium. Die Reaktion der Bergamasken fiel mittels Doppelschlag. Malinovskyi (23.) und Muriel (25.) waren für das Heimteam erfolgreich. Nati-Mittelfeldspieler Remo Freuler war dank einer Balleroberung im Mittelfeld massgeblich am ersten Treffer beteiligt. Auch die zweite Hälfte war äusserst unterhaltsam. Muriel machte in der 49. Minute nach einer schönen Kombination seinen Doppelpack perfekt. Diaby (63.) sorgte mit seinem Schlenzer für den letzten Treffer des Abends. Verdienter Sieg der Italiener, der durchaus auch höher hätte ausfallen können.

Luis Muriel (vorne) jubelt nach seinem Treffer zum 2:1. Der Kolumbianer trifft doppelt für Atalanta. Paolo Magni / EPA

Barcelona - Galatasaray 0:0

Dem türkischen Rekordmeister läuft es in der heimischen Liga derzeit überhaupt nicht. Galatasaray liegt auf dem enttäuschenden 12. Rang. Doch international vermochten die Türken bis anhin zu überzeugen. Der Plan für die Gäste war klar: hinten kompakt verteidigen und mit Kontern agieren. Der FC Barcelona operierte vor allem in der 1. Halbzeit überraschend uninspiriert, kam zu keiner gefährlichen Torchance. Nach dem Pausentee näherten sich die Katalanen der Führung, doch de Jong setzte das Leder in der 76. Minute an den Pfosten. Der Szene ging jedoch eine Abseitsstellung voraus. Wie auch vier Minuten später auf der anderen Seite. Der Ball vom eingewechselte Gala-Stürmer Gomis landete zwar im Tor, doch auch bei ihm ging die Fahne die Schiedsrichter-Assistenten in die Höhe.

Der FC Barcelona wird am Donnerstagabend – wie Frenkie de Jong (links) – gestoppt. Joan Monfort / AP

Sevilla - West Ham 1:0 (0:0)

Der FC Sevilla verschaffte sich dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Der Zweitplatzierte der spanischen Liga ging in der 60. Minute nach einem Freistoss in Front. Munir nahm die Flanke direkt ab und verwandelte sehenswert per Dropkick. Mit Sandro Schärer war auch ein Schweizer mittendrin. Der Unparteiische zeigte eine solide Leistung und zückte fünfmal den gelben Karton.

Die weiteren Resultate:

Braga - Monaco 2:0 (1:0)

Rangers - Roter Stern 3:0 (2:0)

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

Porto - Lyon 0:1 (0:0)

Leipzig - Spartak Moskau abgesagt