Europa League Arsenal mit Xhaka auf gutem Weg ins Viertelfinale – Rangers schaffen sich gute Ausgangslage in Prag Die Londoner gewinnen nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten 3:1 bei Olympiacos Piräus. Den Glasgow Rangers gelingt in Prag ohne Cedric Itten ein wichtiges Auswärtstor. 11.03.2021, 23.13 Uhr

(sim) In der Europa League stehen am Donnerstag neben den Young Boys in Amsterdam auch die Hinspiele der anderen Achtelfinals auf dem Programm. Mit Cedric Itten, Mario Gavranovic und Granit Xhaka waren auch drei Schweizer involviert. Ein Round-Up: