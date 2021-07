England - Italien: Fans stürmen das Wembley

England - Italien Hitzige Stimmung vor dem EM-Final: Fans ohne Tickets stürmen ins Wembley Die Stimmung in London ist vor dem EM-Final zwischen England und Italien aufgrund der betrunkenen Fans offenbar ziemlich hitzig. Berichten und Videos zufolge haben hunderte Personen vor Ort schon mehrmals versucht, das Wembley-Stadion zu stürmen. Watson 11.07.2021, 19.44 Uhr

Die Sicherheitskräfte vor Ort seien nicht in der Lage, die Menschenmassen unter Kontrolle zu halten. Die Metropolitan Police forderte Fans ohne Tickets für das Spiel via Durchsagen und bei Twitter eindringlich auf, dem gesamten Bezirk fernzubleiben. «Bitte kommen Sie nicht nach Wembley! Es ist extrem voll dort. Das Stadion ist ausverkauft, es sind keine Karten mehr zu haben», teilten die Behörden mit. Berichten zufolge haben hunderte Personen vor Ort schon mehrmals versucht, das Wembley-Stadion zu stürmen. Einige von ihnen haben es später auch geschafft.

Am Nachmittag sangen sich am Leicester Square und am Trafalgar Square trotz hoher Corona-Zahlen bereits Tausende Fans warm. «God Save The Queen» hallte durch die Strassen, Feuerwerkskörper flogen in den Himmel.. Beobachter zeigen sich besorgt, dass die Stimmung eskalieren könnte.

Italienische Fans waren klar in der Unterzahl. 1000 Italienerinnen und Italiener durften einreisen, erwartet werden im Stadion 6000-7000 zumeist in England wohnende Tifosi. (abu)