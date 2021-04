Eishockey ZSC Lions und Servette in den Playoffs – Ambri-Piotta mit Dernière in der Valascia In der National League ist die letzte Entscheidung im Kampf um die Playoffs gefallen. Die ZSC Lions und Servette qualifizieren sich direkt, Biel muss in die Pre-Playoffs gegen die Lakers. Und: Ambri-Piotta verabschiedet sich aus der Valascia. Simon Wespi 05.04.2021, 18.13 Uhr

Vor der 52. und letzten Runde der Regular Season kämpften am Ostermontag noch drei Teams um zwei direkte Playoff-Plätze. Die besten Karten hatten die Lions aus Zürich. Im Auswärtsspiel gegen die SCL Tigers gab sich der ZSC keine Blösse. Nach Startschwierigkeiten siegten die Lions klar mit 5:2 und schliessen die Qualifikation damit auf Rang 5 ab.

Patrick Geering, Denis Hollensteinm Ryan Lasch, Marcus Krueger und Simon Bodenmann feiern den Sieg. Keystone

Eine schwierige Aufgabe präsentierte sich dem EHC Biel. Die Seeländer reisten zum Leader nach Zug. Punkte konnte Biel dabei keine einfahren. In einem torarmen Spiel unterlagen sie in Zug mit 1:3. Servette dagegen musste Punkte holen, soviel war bereits vor der Partie gegen Lugano klar. Und die Genfer legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach sieben Minuten führte das Heimteam 3:0. Linus Omark traf für Servette doppelt. Diesen Vorsprung brachten die Genfer denn auch ohne Mühe ins Ziel. Am Ende siegte Servette gar mit 5:2. Damit ziehen sie in der Tabelle (Rang 6) an Biel vorbei und die Seeländer (7.) müssen nun den Umweg über die Pre-Playoffs antreten.

Ein letztes Mal Valascia

Für Ambri-Piotta hiess es am Montag Abschied nehmen. Nicht nur weil die Saison für die Leventiner zu Ende ist, vielmehr deswegen, weil Ambri-Piotta nach über 60 Jahren im Sommer ein neues Stadion beziehen wird. Dabei war die Valascia mehr als ein Stadion. Sie war eine Kultstätte. Das Eisstadion war in erster Linie bekannt für die Kälte und den Lärm der Fans. Während in den anderen National-League-Stadien längst die Moderne Einzug gehalten hat, herrschte im Hockey-Tempel Valascia noch Tradition.

Die Garderoben in der Valascia in Ambri werden zum letzten Mal von den Spieler betreten. Keystone

So war die Reise in den kargen Beton-Palast eine Herausforderung für jedes Auswärtsteam. Heute bekam dies eine letztes Mal Freiburg zu spüren, wenn auch ohne Zuschauer. Gottéron geriet dabei zwei Mal in Rückstand, konnte das Spiel jedoch jeweils noch drehen. Ambri-Piotta verlor die «Valascia-Derniere» schliesslich 2:3. Und die Rapperswil-Jona Lakers gewannen in einem Torspektakel 7:5 gegen Lausanne.

Pre-Playoffs Davos - Bern

Biel - Rapperswil-Jona

Die Pre-Playoffs beginnen am Mittwoch, 7. April. Gespielt wird im Modus best-of-three.

Playoff-Viertelfinals Zug - Davos/Bern

Lugano - Biel/Rapperswil-Jona

Fribourg - Servette

Lausanne - ZSC Lions

Die Playoff-Viertelfinals beginnen am Dienstag, 13. April. Gespielt wird im MOdus best-of-seven.