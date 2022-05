Live: Schweiz spielt an der Eishockey-WM gegen Kasachstan

21:35 Uhr 17. Mai

Hartnäckige Kasachen bezwingen Goalie Aeschlimann

Im letzten Drittel verpasste es die Schweiz komfortabler in Führung zu gehen. Und die Kasachen versuchten einzelne Nadelstiche zu setzen. Die Partie gestaltete sich aus Schweizer Sicht viel zu ausgeglichen. In der 45. Minute konnten die Schweizer ein weiteres Mal Powerplay spielen. Doch anstatt das Skore zu erhöhen, unterliefen den Schweizern kapitale Fehler. Zuerst verlor Timo Meier die Scheibe, danach machte Goalie Sandro Aeschlimann keine gute Figur. Kasachstan kam per Shorthander zum Anschlusstreffer. Die Entscheidung fiel schliesslich nach 56 Minuten. Der Zuger Fabrice Herzog traf zum 3:1. Doch damit war noch nicht Schluss. Kasachstan präsentierte sich als hartnäckiger Gegner und konnte zwei Minuten vor dem Ende erneut verkürzen. Die Schweiz gewinnt letztlich, ohne zu überzeugen 3:2. Weiter geht das WM-Turnier für die «Eisgenossen» am Mittwoch mit der Partie gegen die Slowakei.