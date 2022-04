ZSC Lions stehen im Halbfinal - Belle zwischen Davos und Lakers

Eishockey Playoff-Viertelfinal Powerplay-Effizienz beschert Davos eine «Belle» – ZSC Lions bodigen Biel und stehen im Halbfinal In einer torreichen Partie setzt sich der HC Davos gegen Rapperswil-Jona mit 7:3 durch. Die Bündner entscheiden damit Spiel 6 für sich und erzwingen das Entscheidungsspiel (Serie 3:3). Die ZSC Lions stehen nach einem 3:1-Sieg gegen den EHC Biel im Playoff-Halbfinal. Simon Wespi 04.04.2022, 22.28 Uhr

Andres Ambühl brachte den HC Davos mit dem 4:2 auf die Siegesstrasse. Freshfocus

HC Davos – Rapperswil-Jona Lakers 7:3 (Serie 3:3)

Die Partie begann aus Bündner Sicht optimal. Nachdem der St. Galler Dominic Lammer für ein Beinstellen auf die Strafbank wanderte, konnte Davos bereits nach 53 Sekunden in Überzahl agieren. Und die Mannschaft von Coach Christian Wohlwend wusste dies zu nutzen. Mathias Bromé traf nach zwei Minuten im Powerplay zur HCD-Führung.

Rapperswil konnte jedoch prompt reagieren. Genauer gesagt Jeremy Wick, der nach einem Davoser Fehlzuspiel Goalie Sandro Aeschlimann umkurvte und zum Ausgleich einschob. Das Toreschiessen im Landwassertal ging munter weiter. Jesse Zgraggen brachte das Heimteam wieder in Front, ehe Yannick-Lennart Albrecht einen Schuss von Roman Cervenka unhaltbar ablenkte – 2:2. Und fünf Sekunden vor der ersten Sirene erhöhte Kristian Pospisil erneut für das Heimteam.

Andres Ambühl – der Topscorer der Davoser – stellte, einmal mehr im Powerplay, zu Beginn des Mittelabschnitts auf 4:2. Der Gast steckte in der Folge nicht auf. Doch gleich mehrere Treffer an die Torumrandung verhinderten aus Rappi-Sicht deren Erfolgserlebnis. Die Vorentscheidung fiel schliesslich nach 46 Minuten. Im dritten Powerplay netzte Davos zum dritten Mal ein. Matej Stransky zeigte sich für den Treffer verantwortlich – 5:2. Dennis Rasmussen und erneut Ambühl erhöhten in der Schlussphase für den HCD. Leandro Profico setzte für die Lakers den Schlusspunkt.

Die ZSC Lions jubeln über die Halbfinal-Qualifikation. Freshfocus

ZSC Lions – EHC Biel 3:1 (Serie 4:3)

Anders als in Davos fielen im Hallenstadion im ersten Drittel keine Tore. Sven Andrighetto eröffnete das Skore nach 22 Minuten zu Gunsten des Heimteams. Doch auch in der Folge blieb die Torausbeute Mangelware. Biel suchte im dritten Drittel den Ausgleich. Auch in Überzahl sollte dieses Unterfangen aber nicht gelingen.

Im Gegenteil: Denis Malgin traf in Unterzahl zum 2:0. Biel konnte in Person von Luca Cunti zehn Minuten vor Ende der Partie nochmals verkürzen. Ohne Torhüter in den Schlussminuten versuchte Biel nochmals alles – ohne Erfolg. Justin Azevedo traf ins leere Gehäuse. Am Ende bleibt aus Sicht der Seeländer nur die Enttäuschung. Zwei Matchbälle für eine Halbfinal-Qualifikation konnte Biel nicht nutzen. Besonders der späte Ausgleich in Spiel 6 (55. Minute) wird den Bielern in der Retrospektive schmerzen. Die ZSC Lions fordern im Halbfinal (ab Freitag) Fribourg-Gottéron.