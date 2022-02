Eishockey: Sanktionen gegen Russland treffen die KHL

Eishockey Nach Sanktionen gegen Russland: Neue Ausgangslage auf dem Ausländermarkt Sanktionen gegen Russland treffen die KHL – die russische Eishockey-Liga ist für Spieler aus dem Westen kein Thema mehr. Klaus Zaugg 27.02.2022, 22.13 Uhr

Könnte bald in Langnau unterschreiben: Ex-Zuger Erik Thorell. Keystone

Auch unser Eishockey spürt die Auswirkungen der politischen Weltlage. Eigentlich wollte Langnaus Sportchef Marc Eichmann in diesen Tagen Erik Thorell für nächste Saison unter Vertrag nehmen. Der Schwede ist ein Schlüsselspieler bei Sparta Prag und hat soeben um zwei Jahre verlängert. Aber mit einer Ausstiegsoption für die Schweiz. Er kennt unsere Liga aus zwei Saisons mit Zug. Er feierte mit den Zugern den Titel, aber Verletzungen bremsten seine Produktion. Sportchef Reto Kläy stellt ihm trotzdem ein sehr gutes Zeugnis aus: Ein vielseitiger, kompletter Stürmer, taktisch diszipliniert, hohe Spielintelligenz, mannschaftsdienlich und im Team beliebt. Einer, der eine Mannschaft stabilisiere und seine Mitspieler besser mache. Eichmann hat sich mit Thorells Agenten über die Vertragsdauer (ein Jahr) bereits geeinigt. Die unterschiedlichen Vorstellungen beim Salär (es geht um rund 20 000 Franken) sind lösbar.

Findet in Helsinki bald ein Ausverkauf statt?

Aber nun ist die weltpolitische Lage eine andere. Die Sanktionen gegen Russland tangieren mit der KHL die zweitwichtigste Liga der Welt. In der KHL stehen gut 30 Spieler aus dem Westen unter Vertrag, die gut genug sind, um in der National League die Differenz zu machen. Spieler aus dem Westen werden mit ziemlicher Sicherheit nächste Saison nicht mehr in der KHL spielen. Unser Eishockey-Verband fordert sogar im Verbund mit anderen Landesverbänden ein Ende der Zusammenarbeit mit der KHL. Die politischen Auswirkungen auf den Spielermarkt sind dramatisch. Jokerit Helsinki spielt seit acht Jahren nicht mehr in der finnischen Meisterschaft. Sondern in der KHL. Der Klub beschäftigt fast die halbe finnische Nationalmannschaft, die soeben das olympische Turnier gewonnen hat. Jokerit wird von russischen Oligarchen finanziert und das Stadion gehört ebenfalls russischen Oligarchen. Jokerit schreibt in der KHL tiefrote Zahlen. Unter den neuen politischen Verhältnissen rechnet niemand mehr damit, dass Jokerit wirtschaftlich überleben kann. Die Spieler beginnen sich nach neuen Arbeitsplätzen umzusehen. Seit ein paar Tagen ist der Markt für ausländische Spieler neu gemischt worden. Ein bekannter Agent kehrt morgen frühzeitig aus Finnland in die Schweiz zurück, denn es warte viel Arbeit auf ihn.

An der aktuellen Meisterschaft wird die neue Marktsituation nicht mehr viel ändern. Bei der letzten offenen Frage wird Bern wohl auf Kosten Ambris das Rennen um die Pre-Playoffs machen. Aber bei der Besetzung der Ausländerpositionen für nächste Saison – gibt es einen Aufsteiger, sind sechs Ausländer erlaubt – eröffnen sich neue Perspektiven. Ambri hat bisher erst einen Ausländer für die nächste Saison unter Vertrag (Filip Chlapik). Sportchef Paolo Duca ist gefordert. Ambri hat diese Saison das Minimalziel in erster Linie wegen des völlig ungenügenden ausländischen Personals verpasst. Nun kann Ambri allein durch die Verpflichtung von guten ausländischen Spielern aufrüsten. Und Eichmann kann sich in Langnau mit der Verpflichtung von Thorell noch ein wenig Zeit lassen.