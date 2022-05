Eishockey-Nati unterliegt Schweden nach Führung

Eishockey 2:3 nach 2:0: Eishockey-Nati verspielt Vorsprung gegen Schweden Daie Schweiz erleidet am Vierländerturnier die erste Niederlage. Zwei NHL-Legionäre treffen für das Team von Patrick Fischer, das seinen Zwei-Tore-Vorsprung im Schlussdrittel verspielt. 07.05.2022, 18.53 Uhr

Die Schweiz, hier mit Janis Moser (links), unterlag Schweden mit 2:3. Freshfocus

Nach dem 3:2-Auftakterfolg über Finnland hat die Schweiz ihre erste Niederlage an den Sweden Hockey Games hinnehmen müssen. Die Nati unterlag Schweden in Stockholm am Samstag mit 2:3 nach Verlängerung – einer zeitweiligen 2:0-Führung zum Trotz. Zum Abschluss des zur WM-Vorbereitung dienenden Vierländerturniers trifft die Equipe von Coach Patrick Fischer am Sonntag an gleicher Stelle auf Tschechien.