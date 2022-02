Debüt in den USA Erstes Spiel in der MLS: Shaqiri kommt mit Chicago Fire bei Inter Miami nicht über ein Remis hinaus Zum Beginn der MLS-Saison stand Nati-Spieler Xherdan Shaqiri erstmals für Chicago Fire auf dem Platz. Viel spektakel gab es in der Partie allerdings nicht zu betrachten. Leandro De Mori 27.02.2022, 08.52 Uhr

Ein tristes 0:0 sprang am Ende der Partie gegen Inter Miami heraus. Trotzdem war der 30-jährige Shaqiri einer der auffälligeren Akteure auf dem Platz. So auffällig, dass er sich sogar den Titel zum «Man of the Match» geholt hat. Trotz der torlosen Partie wurde «Shaq» in Chicago gefeiert.