Aarauer Curlerinnen spielen in Peking nur um Bronze

Dämpfer Der Goldtraum ist geplatzt: Schweizer Curlerinnen spielen nur um die Bronzemedaille Die Schweizer Curlerinnen müssen eine bittere Niederlage einstecken. Im Halbfinal unterliegt das Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni den Japanerinnen mit 6:8. Damit bleibt nur das Spiel um Bronze. Simon Wespi 18.02.2022, 16.50 Uhr

Ernüchterung bei Silvana Tirinzoni (links) und Alina Pätz. Keystone

Sie sind mit grossen Ambitionen angereist. Das Ziel lautete klar: Der Olympiasieg soll es werden. Die zweifachen und amtierenden Weltmeisterinnen (2019 und 2021) haben sich die Goldmedaille auf die Fahne geschrieben. Daraus wird nun nichts.

Auf dem Weg zum grossen Traum musste am Freitag zuerst im Halbfinal Gegner Japan aus dem Weg geräumt werden. Ein Gegner der taktisch und spielerisch in nahezu allen Belangen unterlegen ist. Doch das Team des CC Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat bekundete gegen die Asiatinnen mehr Mühe als erwartet. Am Ende setzte es eine 6:8-Pleite ab. «Wir haben einfach zu wenig gut gespielt», fasste Alina Pätz das Gezeigte zusammen.

Das verheerende 5. End

Die Schweizerinnen legten im ersten End vor und hatten die Partie zunächst unter Kontrolle. Der entscheidende Vorsprung sprang jedoch nicht heraus. In der Retrospektive agierte man zu diesem Zeitpunkt wohl du defensiv. Im 5. End folgte dann der unerwartete Rückschlag. Der letzte Stein von Alina Pätz gelang nicht wunschgemäss, die Japanerinnen konnten ihrerseits gleich vier Steine notieren. Und so musste das Quartett mit einer 2:5-Hypothek die zweite Hälfte der Partie in Angriff nehmen.

Das Pech oder Unvermögen begleitete das Team weiter. Im 6. End konnten die Japanerinnen gar einen Stein stehlen. Vier Ends noch zu spielen, vier Steine im Rückstand. Das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt normalerweise verloren. Doch die Schweizerinnen spielten sich zurück, mit gütiger Mithilfe ihrer Gegnerinnen. Im 7. End buchte man drei Steine und konnte nochmals verkürzen. Doch das Momentum wollte nicht mehr auf die Seite der Schweizerinnen kippen. Pätz übte nach dem Aus Selbstkritik: «Im 9. End hatten wir die Chance zwei oder drei Steine zu schreiben, das haben wir verpasst.»

Melanie Barbezat (links) und Esther Neuenschwander im Halbfinal-Spiel. Keystone

Zuvor in der Gruppenphase, genannt Round Robin, erzielte die Equipe acht Siege in neun Partien. Einzig den Schwedinnen musste man sich geschlagen geben. Das man jetzt nur um Bronze spielt (Samstagmittag), ist ein herber Rückschlag. «Wir müssen das verdauen und werden morgen alles unternehmen, um Bronze zu gewinnen.» Im Duell um das angesprochene Edelmetall messen sich Tirinzoni und Co. mit den Schwedinnen. Mit dem Team um Anna Hasselborg haben die Schweizerinnen also noch eine Rechnung offen. Auch wenn der Goldtraum geplatzt ist, die Schweizerinnen können nach wie vor eine Medaille abräumen. Es wäre die erste Olympia-Medaille für das Team in dieser Konstellation. Und es wäre die erste Medaille seit dem Silbergewinn von Mirjam Ott 2006 in Turin.