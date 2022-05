Coppa-Held Perisic beklagt bei Inter mangelnde Wertschätzung

Coppa Italia «So geht man nicht mit wichtigen Spielern um»: Matchwinner Perisic sorgt für Misstöne Ein Coppa-Triumph mit Nebengeräuschen: Erst avanciert Ivan Perisic mit einem Doppelpack gegen Juventus zum Mann des Abends, dann giftet er gegen die eigene Clubführung. Er beklagt mangelnde Wertschätzung. Dan Urner 12.05.2022, 13.41 Uhr

Ivan Perisic in Jubelpose nach seinem Treffer zum 4:2-Endstand gegen Juventus. Keystone

So rechte Feierstimmung wollte bei Ivan Perisic nicht aufkommen. Gerade hatte er Inter Mailand mit einem Doppelpack in der Verlängerung zum ersten Gewinn der Coppa Italia seit 2011 geschossen – doch der Triumph schien dem Matchwinner alsbald zur Nebensache verkommen zu sein. Denn der Kroate sieht sich im Verein offenbar nicht ausreichend wertgeschätzt. Und machte seinem Unbehagen öffentlichkeitswirksam Luft.

«So geht man nicht mit wichtigen Spielern um, man wartet nicht bis zum letzten Moment», echauffierte sich Perisic, der sich auf Äusserungen von Inter-Sportchef Giuseppe Marotta bezog. Dieser hatte sich vor dem Final gegen Juventus Turin ausdrücklich optimistisch präsentiert, was eine mögliche Vertragsverlängerung des 33-jährigen Flügelspielers betrifft.

Perisic brachte damit seinen Frust darüber zum Ausdruck, dass die Bemühungen seitens des Clubs, den auslaufenden Vertrag der langjährigen Stammkraft zu verlängern, in seinen Augen reichlich spät erfolgt sind. Der 113-fache kroatische Nationalspieler spielt seit 2015 für die Lombarden, unterbrochen durch eine einjährige Leihe an Bayern München in der Saison 2019/20. Seine Zukunft liess er demonstrativ offen.

Erstmals seit 2011 kein Titel für Juventus

Die Misstöne Perisics vermochten freilich nicht darüber hinwegzutäuschen, dass bei Inter nach dem 4:2-Finalsieg grundsätzlich Partylaune angesagt war. Kein Wunder, könnte den Mailändern doch gar das Double gelingen, obschon Stadtrivale Milan das Klassement der Serie A zwei Runden vor Ende mit zwei Punkten Vorsprung anführt.

Für Juventus um den Schweizer Denis Zakaria darf die Saison indessen als Enttäuschung abgehakt werden. Erstmals seit 2011 geht die «alte Dame», die den italienischen Fussball über Jahre dominiert hatte, in den Titelentscheidungen gänzlich leer aus. Und muss sich dazu mit Herzschmerz herumplagen: Vereinslegende Giorgio Chiellini verkündete nach der Endspielniederlage seinen Abgang zum Saisonende.