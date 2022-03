Champions League Ronaldo und ManU scheitern bereits im Achtelfinal – Benfica eiskalt Für Cristiano Ronaldo und Manchester United bedeutet der Champions-League-Achtelfinal bereits Endstation. Ajax scheitert trotz klarer Überlegenheit an Benfica. Gabriel Vilares 15.03.2022, 23.08 Uhr

Für Manchester United, rund um Superstar Cristiano Ronaldo, ist bereits im CL-Achtelfinal Endstation. Peter Powell / EPA

Manchester United - Atlético Madrid 0:1 (Hinspiel 1:1)

Nach dem Hattrick am vergangenen Wochenende gegen Tottenham waren alle Augen auf – wie soll es den anders sein – wieder mal auf den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo gerichtet, doch dieser blieb für einmal blass.

Die erste dicke Chance (13.) ging auf das Konto der Hausherren. Elanga, der Torschütze des Hinspiels, scheiterte aus kürzester Distanz am Kopf des Atlético-Keepers. Nur drei Minuten später musste sich ManU-Goalie de Gea auf der anderen Seite auszeichnen. Der Spanier benötigte jeden Zentimeter seiner 1.92 Meter Körpergrösse, um den Einschlag des de-Paul-Distanzschusses mit den Fingerspitzen zu verhindern. In der 34. Minute lag dann der Ball im Netz, doch dem Tor von João Félix lag eine Abseitsposition vor. Die Führung des spanischen Meisters war wenig später dennoch Tatsache. João Félix setzte auf der rechten Seite mit einem feinen Hackentrick Griezmann in Szene, der an den zweiten Pfosten flankte. Lodi ging von der Abwehr der Red Devils komplett vergessen und konnte überlegt zur Führung einköpfen.

Manchester konnte sich in der zweiten Hälfte nur wenig zwingende Torchancen erspielen. Der Versuch von Sancho war einer der wenigen (59.), doch dieser zischte knapp über den Querbalken. Weil das Schlussfuriose ausblieb, qualifizierte sich der spanische Meister für den Viertelfinal.

Ajax - Benfica 0:1 (Hinspiel 2:2)

Darwin Nuñez köpft für die Portugiesen zum Sieg ein. Ajax-Goalie Onana hat das Nachsehen. Peter Dejong / AP

In der niederländischen Meisterschaft bekundete Ajax zuletzt ungewöhnlich viel Mühe in der Defensive. In den letzten drei Spielen musste man sechs Gegentore hinnehmen. Zum Vergleich: In den 23 vorangegangenen Partien kassierte der aktuelle Tabellenleader nur fünf Treffer. Am Dienstagabend verbrachte die Ajax-Abwehr einen ruhigen Arbeitstag – bis auf eine Aktion.

8:1 Torschüsse und beinahe 70 Prozent Ballbesitz zugunsten des Heimteams sprachen in der ersten Halbzeit eine eindeutige Sprache, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Bis auf eine Ausnahme: In der 7. Minute drückte Ajax-Stürmer Haller das Leder über die Linie, doch Teamkollege Tadic stand zuvor im Abseits.

Auch in der 2. Hälfte änderte sich wenig: Ajax blieb spielbestimmend. Ein Tor der Hausherren schien eine Frage der Zeit zu sein. In der 77. Minute rieb man sich in der Johan-Cruyff-Arena umso verwunderter die Augen. Nach einem Flanken-Freistoss kam Ajax-Goalie Onana zu spät aus seinem Kasten und Nuñez konnte per Kopf einnetzten. Die Portugiesen behielten trotz diesem ultra defensiven Auftritt das bessere Ende für sich.