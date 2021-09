Champions League Messis Tor-Premiere macht alles klar: Biederes Paris gewinnt das Topduell gegen City Mit nüchterner Effizienz zum Erfolg: Manchester City gibt beim Aufeinandertreffen der Starensembles den Ton an, die entscheidenden Momente gehören aber PSG. Für einen davon zeichnet sich Lionel Messi verantwortlich. Dan Urner 28.09.2021, 22.55 Uhr

Paris Saint-Germain, hier mit Superstar Kylian Mbappé (Mitte) zu sehen, setzte sich gegen Manchester City mit 2:0 durch. Keystone

Zwei Milliarden Euro. So viel beträgt etwa der kumulierte Marktwert der Teams von Paris Saint-Germain und Manchester City. Mit Kylian Mbappé weiss Paris ferner den wertvollsten Spieler der Welt in den eigenen Reihen (Marktwert: 160 Millionen Euro gemäss transfermarkt.ch). Beim Aufeinandertreffen der beiden Starensembles in Gruppe A der Champions League schien Hochglanzfussball also vorprogrammiert, zumal Lionel Messi nach überstandener Knieverletzung von Beginn an mitwirkte. Alle Versprechen hielt der Match nicht. Effizientere Pariser gewannen am Ende mit 2:0.