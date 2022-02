Champions League: Mbappé erlöst PSG nach verschossenem Penalty

Champions League Messi verschiesst Penalty, Mbappé erlöst PSG dann in der Nachspielzeit – City zerlegt Sporting Real Madrid steht bis zur 93. Minute hinten dicht, doch dann sorgt Kylian Mbappé mit einem Geniestreich für die Entscheidung. Manchester City lässt Sporting keine Chance und kann bereits mit dem Viertelfinal planen. Gabriel Vilares 15.02.2022, 23.16 Uhr

Kylian Mbappé sorgt in der Nachspielzeit für die Entscheidung und bringt den Prinzenpark zum Beben. Ian Langsdon / EPA

Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:0 (0:0)

Vom vorgezogenen Final wird vor der Partie gesprochen. Die Begegnung verspricht eine Menge Brisanz. Alle Augen sind auf Kylian Mbappé gerichtet. Der PSG-Stürmer soll im Sommer zu den Königlichen wechseln. Und wie könnte es anders sein: Der 23-jährige Franzose sorgt für die Entscheidung.

Die Madrilenen überlassen dem Heimteam im ersten Durchgang weitgehend die Initiative. Doch den Franzosen fehlen die Ideen. Nur in der 18. Minute wird es gefährlich, als Lionel Messi mit einem genialen Pass Mbappé in Szene setzt. Dieser scheitert vor dem Tor aber an Real-Goalie Thibaut Courtois.

In der 60. Minute steht Mbappé wiederum im Mittelpunkt. Dieser wird im Strafraum von Real-Verteidiger Daniel Carvajal von den Beinen geholt. Messi scheitert danach vom Punkt am glänzend haltenden spanischen Schlussmann. Alles sieht nach einer Nullnummer aus, doch der stetige Unruheherd Mbappé sorgt in der Nachspielzeit doch noch für die Entscheidung. In der 94. Minute lässt er zwei Spanier stehen, erwischt Courtois zwischen den Beinen und bringt der Prinzenpark zum Beben.

Sporting Lissabon - Manchester City 0:5 (0:4)

Der englische Meister lässt in Lissabon die Muskeln spielen. Sporting konnte in der Gruppenphase noch Borussia Dortmund schocken und hinter sich lassen, am Dienstagabend sind die Portugiesen komplett überfordert. Das Erschreckende am Ganzen, die Engländer müssen nicht mal ans Leistungslimit gehen.

Riyad Mahrez lenkt das Spie in der 7. Minute mit dem Führungstreffer bereits in die richtigen Bahnen für die Gäste. Nur 10 Minuten später sorgt Bernardo Silva für den absoluten Partykiller im Estádio José Alvalade. Ausgerechnet er, der beim Erzrivalen Benfica Lissabon die Fussballschule absolvierte, lässt das Stadion verstummen. Kurz vor der Halbzeit gelingt ihm ein Doppelpack und sorgt für das 4:0. Vorgängig trifft noch Phil Foden (32.).

Bernardo Silva (links) fertigt Sporting mit seinem Doppelpack beinahe im Alleingang ab. Manuel Almeida / EPA

Ein Aufbäumen des Heimteams ist auch in der 2. Halbzeit nicht wahrzunehmen. Die Skyblues lassen es ruhiger angehen. Raheem Sterling gelingt in der 58. Minute der schönste Treffer des Abends. Aus 20 Metern landet sein Kunstschuss im Winkel. Es ist der letzte Treffer des Abends. Für die Portugiesen geht es im Rückspiel nur noch um Schadensbegrenzung.