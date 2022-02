Champions League Zakaria und Juventus spielen in Villarreal Remis

Champions League Zakarias Champions-League-Debüt mit Juventus endet Remis Juventus Turin mit Neuzugang Denis Zakaria spielt bei Villarreal im Achtelfinal-Hinspiel 1:1-Unentschieden. Chelsea schlägt den OSC Lille mit 2:0. Simon Wespi 22.02.2022, 23.18 Uhr

«Konzentrieren wir uns auf die Champions League», schrieb Denis Zakaria am Wochenende nach dem Spiel auf Instagram. Im Derby gegen Torino schaute für Juventus lediglich ein 1:1-Remis hinaus. Zu wenig für die Ansprüche der «alten Dame». In der Serie A ist der Meisterzug wohl abgefahren. Der Rückstand auf die beiden Mailänder Vereine sowie Napoli, ist zu gross.

Für Zakaria, der nach seinem Wechsel von Gladbach zu Juventus in vier von fünf Spielen zum Einsatz kam, war der gestrige Abend die Königsklassen-Premiere für seinen neuen Club. Doch der 25-jährige Nationalspieler musste sich gedulden, ehe er mittun konnte. Zakaria kam in der 81. Minute in die Partie.

Im Achtelfinal-Hinspiel gastierte Juventus bei Villarreal. Beide sind sich auf der internationalen Bühne bisher noch nie gegenübergestanden. Die Partie an der Ostküste Spaniens begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach 32 Sekunden lag der Gast aus dem Piemont in Front. Neuzugang Dušan Vlahović brachte Juventus sehenswert in Führung. Der 22-jährige Serbe wechselte Ende Januar für 80 Millionen Euro von Florenz nach Turin und skorte sogleich im ersten Spiel im Juve-Dress. Nun traf er auch in seiner ersten Champions-League-Partie für die Turiner.

Kam in Villarreal ab der 81. Minute zum Einsatz: Denis Zakaria. Keystone

Zum Sieg reichte es letztlich nicht. Villarreal glich die Partie nach 66 Minuten aus. Dani Parejo traf für die Spanier, die erstmals seit 13 Jahren wieder in die K.o.-Phase der Champions League vorstossen konnten. Einen Sieger fand die Partie nicht mehr. Auch Zakaria konnte in den Schlussminuten keine Akzente mehr setzen.

Chelsea bezwingt den französischen Meister

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea hat derweil einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille siegten die Engländer 2:0. Kai Havertz und Christian Pulisic trafen für die «Blues». Der Aussenseiter aus Frankreich spielte vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, wurde aber zu selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Die Rückspiele finden Mitte März statt.