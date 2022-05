Real besiegt City nach Wende und steht im Champions-League-Final

Champions League Doppelter Rodrygo schockt City: Real zieht nach furioser Wende in den Final ein Manchester City steht schon mit einem Fuss im Champions-League-Endspiel, ehe Real Madrid in der Nachspielzeit zweimal zuschlägt – und für einen würdigen Abschluss eines denkwürdigen Halbfinals sorgt. Dan Urner 04.05.2022, 23.39 Uhr

Dank zweier Treffer von Rodrygo (vorne) hat Real Madrid Manchester City bezwungen und steht nun im Final der Champions League. Keystone

Es darf gut und gerne als Fussball-Feinkost bezeichnet werden, die Manchester City und Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League den Fan-Gaumen dargeboten haben. Der hochklassige 4:3-Erfolg der «Citizens» hatte grosse Erwartungen an das Rückspiel geschürt – Versprechen, die die zunächst eher taktisch geprägte Begegnung im Bernabéu vor allem ab der Schlussphase einzuhalten vermochte. Real geht in jedem Fall als Sieger dieses beeindruckenden Schlagabtauschs hervor, die willensstarken Madrilenen machten den Rückstand aus dem Hinspiel mit einem dramatischen 3:1-Erfolg vor heimischen Rängen wett. Im Final trifft die Equipe von Coach Carlo Ancelotti auf den FC Liverpool.

Wie hitzig die Partie von Beginn an daherkam, wurde nach nur rund neun Minuten ersichtlich. Aymeric Laporte war da der erste Aufreger vorbehalten: Der City-Innenverteidiger wischte mit seiner Hand durch Luka Modrics Gesicht und durfte von Glück reden, für seine mindestens angedeutete Tätlichkeit nur mit Gelb statt mit Rot sanktioniert worden zu sein.

Real, das zu Beginn den griffigeren und aktiveren Eindruck machte, versuchte in der Offensive immer wieder, Karim Benzema in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu befördern; im Wissen, dass der nimmermüde französische Goalgetter vor der Partie bereits 14 Saisontore im Wettbewerb vorzuweisen gehabt hatte. Die ersten Versuche des 34-Jährigen blieben indes harmlos. Auf der Gegenseite kam Bernardo Silva nach rund 20 Minuten zur ersten Topchance.

Es entwickelte sich ein weniger spektakuläres, aber nicht minder spannendes Duell als im Hinspiel; beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe. Beide Seiten hielten die begnadeten Offensivreihen weitgehend in Zaum.

In einem umkämpften Halbfinal behielt Real Madrid die Oberhand. Keystone

Real schwungvoll, City eiskalt

Vinícius Júnior hätte für einen perfekten Start seiner Madrilenen in die zweite Halbzeit sorgen können. Gerade einige Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, als der 21-Jährige am Ende der Verwertungskette eines überfallartigen Angriffs der Gastgeber gestanden wäre – doch der Linksaussen schloss zu überhastet ab und verfehlte kläglich. Real drängte nach der Pause auf den dringend benötigten Führungstreffer und brachte die Elf von Pep Guardiola innert weniger Minuten mehrfach in ärgste Bedrängnis.

Manchester City verfiel zuweilen in eine riskante Passivität, nahm den Hausherren nach rund einer Stunde aber zumindest den Wind aus den Segeln. Und schlug dann mit einem Mal plötzlich gnadenlos zu: Riyad Mahrez netzte nach einem schnellen Gegenstoss trocken zur Gäste-Führung ab (73. Minute). Ausgerechnet der unmittelbar zuvor eingewechselte Ilkay Gündogan leitete den Angriff entscheidend ein.

Doppelter Rodrygo schockt die Gäste

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti war nun umso mehr im Angriff gefordert. Und das Drehbuch des Rückspiels hatte tatsächlich noch eine Peripetie in petto: Die «Königlichen» stellten mit einem furiosen Doppelschlag den Schlusssequenzen plötzlich alles auf den Kopf. Erst gelang Rodrygo der Ausgleich (90.), um nur eine Minute später die Arena mit dem 2:1 in Ekstase zu versetzen.

Auf einmal waren vor der Verlängerung sämtliche Uhren wieder auf Null gestellt. Das Momentum gehörte nun eindeutig Real Madrid – ungünstige Vorzeichen für City, das kurz zuvor noch wie der sichere Sieger angemutete hatte. Es kam, wie es kommen musste: Rúben Dias fällte Karim Benzema regelwidrig im Strafraum. Der Franzose liess sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen, verwandelte überlegt zum 3:1 (94.). Er verpasste dem denkwürdigen Halbfinal einen würdigen Schlusspunkt.