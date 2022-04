Bundesliga Was gilt nach der Bayern-Wechselpanne? So sieht das Reglement aus Nach der Wechselpanne von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München gibt es Unklarheiten über die anzuwendenden Regularien. 03.04.2022, 15.45 Uhr

Bayern München steht für einige Sekunden mit einem Mann mehr auf dem Spielfeld. Das sorgt bei den Beteiligten für Diskussionen. Keystone

Nachdem der Rekordmeister in der 86. Minute für rund 16 Sekunden mit zwölf Spielern agierte, käme sowohl die reine Anwendung der Fussballregeln des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) als auch das Heranziehen der Rechts- und Verfahrensordnung des Verbandes infrage.

Selbst die Experten sind sich bei dieser Frage uneinig. Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich sieht darin «eine sportjuristische Fragestellung. Jeder sollte sich um sein Ressort kümmern», sagte der 64-Jährige im Doppelpass von Sport1: «Inwieweit diese sportjuristische Formalie strapaziert wird, um in einen Protest zu gehen - da sind die Juristen am Werk - nicht die Schiedsrichter.»

Freiburg müsste Protest einlegen

Wichtig bei der Anwendung der Regularien ist auch die Tatsache, dass während der 16-sekündigen Überzahl nichts passiert ist. Damit es zu Ermittlungen des DFB-Kontrollausschusses käme, müsste der SC Freiburg aber ohnehin erst Protest gegen die Spielwertung einlegen. Dafür haben die Breisgauer bis Montagnachmittag Zeit.

Innerhalb der Fussballregeln des DFB befasst sich Regel drei Absatz sieben mit zusätzlichen Personen auf dem Spielfeld:

«Wenn ein Teamoffizieller, ein Auswechselspieler, ein ausgewechselter oder des Feldes verwiesener Spieler oder eine Drittperson das Spielfeld betritt, muss der Schiedsrichter:

- das Spiel nur unterbrechen, wenn eine solche Person ins Spiel eingreift

- die Person vom Spielfeld weisen, nachdem das Spiel unterbrochen wurde

- entsprechende Disziplinarmassnahmen ergreifen

Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch:

- einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoss oder Strafstoss fortgesetzt

- eine Drittperson wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt»

Was passiert wäre, wenn in dieser Phase ein Tor gefallen wäre, ist in Regel drei Absatz neun festgelegt:

«Dann gibt der Schiedsrichter den Treffer nicht, wenn die zusätzliche Person:

- ein Spieler, ein Auswechselspieler, ein ausgewechselter oder des Feldes verwiesener Spieler oder ein Teamoffizieller des Teams ist, das das Tor erzielt hat. Das Spiel wird mit einem direkten Freistoss an der Stelle fortgesetzt, an der sich die zusätzliche Person befand

- eine Drittperson ist, die ins Spiel eingegriffen hat, es sei denn, der Ball ist unabhängig vom Eingriff ins Tor gegangen. Das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

Der Schiedsrichter gibt den Treffer, wenn die zusätzliche Person:

- ein Spieler, ein Auswechselspieler, ein ausgewechselter oder des Feldes verwiesener Spieler oder ein Teamoffizieller des Teams ist, das das Tor kassiert hat

- eine Drittperson ist, die nicht ins Spiel eingegriffen hat.

Der Schiedsrichter muss die zusätzliche Person in jedem Fall vom Spielfeld weisen.»

Wird der überzählige Spieler als nicht-spielberechtigt eingestuft, könnte aber auch Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB zur Anwendung kommen:

«War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt». (sid)