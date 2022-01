Trotz Sommer-Paraden: Gladbach verliert gegen Leverkusen

Bundesliga Sommer hält doppelt, Elvedi trifft – doch Gladbach verliert Trotz eines starken Auftritts der Schweizer bleibt die Borussia im Abstiegskampf hängen. Das von Gerardo Seoane trainierte Leverkusen bleibt im Champions-League-Rennen. Dan Urner 15.01.2022, 20.29 Uhr

Yann Sommer (l.) hielt den Penalty von Patrik Schick (r.), später vereitelte der Nati-Goalie einen weiteren Elfmeter. Es half alles nichts. Keystone

Borussia Mönchengladbach hat nach dem überraschenden 2:1-Sieg in München einen weiteren Schritt aus der Bundesliga-Abstiegszone verpasst. Die «Fohlen» unterlagen dem von Gerardo Seoane trainierten Bayer 04 Leverkusen im heimischen Borussia-Park mit 1:2 (0:0) – und das, obwohl der glänzend aufgelegte Yann Sommer gleich zwei Penaltys vereitelte: In der 50. Minute entschärfte der Schweizer den Versuch von Patrik Schick; nach knapp 87 Minuten fand Kerem Demirbay seinen Meister im Nati-Torhüter. Erstmals seit 2014 hielt ein Bundesliga-Schlussmann zwei Elfmeter in einem Match.