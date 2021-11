Nati-Stars Elvedi und Embolo verletzen sich in Mainz

Bundesliga Hiobsbotschaft für Nati Stars? Elvedi und Embolo müssen verletzt vom Platz In der Bundesliga-Partie in Mainz mussten die beiden Gladbachsöldner Nico Elvedi und Breel Embolo noch vor der Pause verletzt vom Feld. Eine Diagnose steht noch aus. Kein gutes Zeichen für die Nati-Stars. Simon Wespi 05.11.2021, 22.08 Uhr

Muss unter Tränen das Feld verlassen. Breel Embolo. Keystone

Keine guten News aus der Bundesliga. In der Freitagspartie zwischen Mainz und Mönchengladbach scheiden Nico Elvedi und Breel Embolo verletzt aus. Beide müssen noch vor der Pause ausgewechselt werden. Elvedi blieb nach einem Zweikampf mit Karim Onisivo liegen, wenige Minuten später musste der Verteidiger vom Platz. Elvedi hat wohl was am Knöchel – eine Diagnose steht jedoch noch aus. Keine zwei Minuten später gab auch Embolo, der sich an den Oberschenkel fasste, Forfait. Der Stürmer versteckte bei der Auswechslung das Gesicht hinter seinen Händen. Dabei flossen auch Tränen. Dies dürfte nichts Gutes heissen.