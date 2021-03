Nati-Aufgebot Diese U21-Kicker wollen an der EM für Furore sorgen Das Kader für die Fussball-Europameisterschaft der U21 in Ungarn und Slowenien steht: Zwei Spieler werden erstmals in die Nati berufen. Und das Team von Mauro Lustrinelli muss auf eine Stütze verzichten. 15.03.2021, 11.46 Uhr

Das Kader für die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien steht fest. Freshfocus

(gav) In wenigen Tagen startet die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien. Die Schweiz bestreitet am 25. März in der slowenischen Hafenstadt Koper das erste Spiel gegen England. Mit Kroatien (28. März) und England (31. März) warten zwei weitere hochkarätige Teams in der Gruppenphase auf die Spieler von Mauro Lustrinelli.