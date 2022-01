Tritt er zurück oder nicht? Verwirrung um NFL-Star Tom Brady

American Football Verwirrung um NFL-Ikone: Tritt Tom Brady doch nicht zurück? Am Samstag verabschiedete «ESPN» den legendären Quarterback in den Ruhestand. Womöglich eilfertig: Eine offizielle Bestätigung steht weiter aus, ein Entscheid scheint noch nicht gefällt. Dan Urner 31.01.2022, 08.39 Uhr

War es das für Tom Brady in der NHL? Keystone

«GOAT.» Jene in vier Buchstaben gegossene Ehrung, mit der im angelsächsischen Sport-Argot abgekürzt nicht mehr und nicht weniger als der «Beste aller Zeiten» (Greatest of all time) gewürdigt wird, wurde am Samstag auch Tom Brady zuteil. Von offiziöser Quelle: Der Social-Media-Post wurde von der NHL selbst verantwortet. Der Anlass lag auf der Hand, hatte der ikonische Quarterback doch seinen Rücktritt nach 22 langen Jahren in der nordamerikanischen Football-Liga verkündet.