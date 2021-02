Abfahrt in Val di Fassa Lara Gut-Behrami doppelt nach und baut Führung im Gesamtweltcup aus Lara Gut-Behrami gewinnt auch die zweite Abfahrt in Val di Fassa. Corinne Suter wird Zweite und bringt sich im Kampf um die Abfahrts-Kristallkugel in Stellung. Dritte wird die Deutsche Kira Weidle. Simon Wespi 27.02.2021, 12.26 Uhr

Lara Gut-Behrami gewinnt erneut die Abfahrt in Val di Fassa und bringt sich in eine gute Position im Kampf um den Gesamtweltcup. AP

Auch in der zweiten Abfahrt im Italienischen Val di Fassa ist das Podest fest in Schweizer Hand. Wiederum dafür Verantwortlich sind Lara Gut-Behrami und Corinne Suter. Die Tessinerin gewann 32 Hundertstelsekunden vor der Schwyzerin. Das Podest komplettiert Kira Weidle aus Deutschland.

Lara Gut-Behrami zeigte eine bärenstarke Fahrt und deponiert eindrücklich ihre Ambitionen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Die 29-Jährige baut den Vorsprung auf ihre Kontrahentin Petra Vlhova auf über 100 Punkte aus. Die Slowakin wurde 12.

Im Kampf um den Abfahrts-Weltcup hat sich Breezy Johnson gleich selbst aus dem Rennen genommen. Die US-Amerikanerin stürzte und hat somit keine Chance mehr auf die kleine Kristallkugel. Nach wie vor die besten Aussichten hat die verletzte Sofia Goggia. Doch Corinne Suter sammelt mit ihrem zweiten Platz in der Abfahrt weitere 80 Punkte und liegt nun vor dem letzten Rennen auf der Lenzerheide 70 Punkte hinter der Italienerin. Ein zweiter Rang beim Saisonfinale reicht der Schwyzerin für den Gewinn des Abfahrts-Weltcups.

Vier Schweizerinnen in den Top 10

Ein tolles Schweizer Ergebnis runden Michelle Gisin als Siebte und Jasmine Flury als Achte ab. Joana Hählen wurde 17., Priska Nufer 18. und Jasmina Suter 22.

Am Sonntag steht ein Super-G in Südtirol auf dem Programm. Lara Gut-Behrami bietet sich die Gelegenheit in dieser Disziplin die kleine Kugel vorzeitig zu sichern. Das Rennen beginnt um 11 Uhr.