Ski alpin: Niels Hintermann in Gröden als Dritter auf dem Podest

Abfahrt in Gröden Niels Hintermann rast sensationell aufs Podest, Beat Feuz ist Fünfter – der Amerikaner Bennett gewinnt überraschend Niels Hintermann fährt auf der Saslong in Gröden erstmals in seiner Karriere auf ein Abfahrts-Podest. Beat Feuz rundet das tolle Schweizer Ergebnis mit dem 5. Platz ab. Gabriel Vilares 18.12.2021, 13.40 Uhr

Niels Hintermann fährt erstmals in seiner Karriere auf ein Abfahrts-Podest. Alessandro Trovati / AP

Dass ein Schweizer auf der Saslong in Gröden auf dem Abfahrts-Podest stehen würde, durfte man erwarten. Mit Beat Feuz hat man den besten Abfahrer der vergangenen vier Jahre in den eigenen Reihen. Am Ende jubelte aber nicht der 34-jährige Emmentaler über den Sprung aufs Treppchen, sondern ein 26-jähriger Zürcher: Niels Hintermann.

Auch wenn Hintermann in den Trainings im Südtirol mit den Rängen 8 und 4 aufhorchen liess, war der 3. Rang eine riesige Überraschung. 2020 fuhr der 26-Jährige mit dem 5. Platz in Saalbach zu seinem bisher besten Karriere-Ergebnis in der Abfahrt. Nach dem Sieg in der alpinen Kombination 2017 in Wengen feiert Hintermann sein zweites Weltcup-Podest.

Podest trotz unruhigem Schlaf

«Ich wollte so schnell wie möglich die Piste runter, denn ich hatte eine unruhige Nacht, habe nicht optimal geschlafen. Nach den Trainings waren vielleicht einige Augen mehr auf mich gerichtet, als das sonst der Fall ist. Deswegen war ich froh, dass ich mit der Startnummer 6 ins Rennen gehen durfte. Es hat Spass gemacht», so das Resümee von Hintermann gegenüber «SRF».

Mit einem Top-10-Ergebnis wäre Hintermann bereits zufrieden gewesen. Der dritte Rang des Schweizers blieb aber nicht die einzige Überraschung. Vor ihm klassierte sich der Österreicher Otmar Striedinger, der das Rennen eröffnete. Der Amerikaner Bryce Bennett siegte sensationell und fuhr zu seinem ersten Weltcup-Sieg.

Swiss-Ski-Talent Chabloz erstmals in den Punkten

Der Top-Favorit Aleksander Kilde, der am Vortag beim Super-G nicht zu stoppen war, verpasste ein Tor und schied aus. Beat Feuz sorgte mit seinem 5. Rang für ein Schweizer Top-Ergebnis. Ein wilder Ritt auf der Schlüsselpassage Ciaslat verunmöglichte eine noch bessere Klassierung.

Mit der Nummer 43 sorgte Yannick Chabloz für einen Exploit. Der 22-jährige Nidwaldner fuhr als Dreizehnter erstmals Weltcup-Punkte heraus. Lars Rösti (24.), Gilles Roulin (25.) und Stefan Rogentin (26.) konnten sich ebenfalls einige Zähler gutschreiben lassen. Nun verschieben sich die Ski-Techniker nach Alta Badia, wo am Sonntag und am Montag jeweils ein Riesenslalom ansteht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen