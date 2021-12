Ski alpin: Super-G in Gröden im Live-Ticker

Super-G in Gröden Feuz verpasst das Podest als Vierter, Odermatt enttäuscht – Kilde gewinnt auf Lieblingsstrecke Marco Odermatt muss nach einem enttäuschenden Rennen die Führung in der Disziplinenwertung abgeben. Beat Feuz und Stefan Rogentin sorgen für ein Schweizer Top-Ergebnis. Gabriel Vilares Aktualisiert 17.12.2021, 13.25 Uhr

Beat Feuz verpasst das Podest beim Super-G in Gröden um 30 Hundertstel. Gabriele Facciotti / AP

Marco Odermatt war bei seinen bisherigen drei Auftritten beim Super-G in Gröden nie besser als Neunter. Als Führender in der Disziplinenwertung nach den Rängen 1 und 2 in den Rennen von Beaver Creek reiste der 24-jährige Nidwaldner mit viel Selbstvertrauen nach Italien. Zudem erhielt er am Wochenende die Auszeichnung zum Schweizer Sportler des Jahres und fuhr in den letzten fünf Super-G-Rennen immer aufs Podest. Da konnte eigentlich nichts schief gehen: Doch auch der vierte Super-G-Auftritt im Südtiroler Dolomitental wurde nicht zu einer Liebesgeschichte.