Riesenslalom der Frauen in Lienz: Live-Ticker

Riesenslalom in Lienz Camille Rast überrascht als beste Schweizerin – Französin Worley in Führung nach 1. Lauf Bei Halbzeit des Riesenslaloms in Lienz ist Camille Rast überraschend die beste Schweizerin. Eine Steigerung muss Michelle Gisin hinlegen. Die Französin Tessa Worley führt nach dem 1. Lauf. 28.12.2021, 09.43 Uhr

Camille Rast fährt nach dem 1. Lauf in die Top 10. Die junge Schweizerin wird für eine freche Linie belohnt. Keystone

Mit Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami fehlten gleich zwei Favoritinnen beim Riesenslalom im österreichischen Lienz aufgrund eines positiven Corona-Tests. Die 30-jährige Tessinerin zögerte eine erneute Probe so weit wie möglich heraus, doch auch diese fiel positiv aus. So mussten andere Schweizerinnen in die Bresche springen.