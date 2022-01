Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora: Live-Ticker

Riesenslalom in Kranjska Gora Gisin in Lauerstellung – Gut-Behrami verliert bei Comeback viel Zeit Nach überstandener Corona-Erkrankung kehrt Lara Gut-Behrami wieder in den Weltcup-Zirkus zurück. Das Comeback verläuft im 1. Lauf nicht nach Wunsch. In Lauerstellung liegt dafür Michelle Gisin. 08.01.2022, 09.08 Uhr

Michelle Gisin darf mit dem Podest liebäugeln. Nach dem 1. Lauf liegt sie auf dem 6. Zwischenrang. Pier Marco Tacca / AP

Lara Gut-Behrami ist nach überstandener Corona-Erkrankung wieder im Weltcup-Zirkus zurück. Die 30-jährige Tessinerin wurde Mitte Dezember positiv auf Covid-19 getestet und verpasste seither die Rennen in Val d’Isère, Courchevel und Lienz. Weil in Maribor nicht genügend Schnee liegt, ist das Rennen kurzerhand innerhalb Sloweniens verlegt worden und wird nun am Samstag in Kranjska Gora ausgeführt.