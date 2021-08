Solothurner Filmtage neue Strukturen

Solothurner Filmtage Die Solothurner Filmtage werden neu aufgestellt Die bisherige Direktorin Anita Hugi ist krankgeschrieben und wird nicht mehr in ihr Amt zurückkehren. Fränzi Zwahlen 12.08.2021, 17.00 Uhr

Die Solothurner Filmtage erleben derzeit einen Strukturwandel. Hanspeter Bärtschi

Seit Juni schon wurde in Solothurn spekuliert und gemunkelt: Bei der Leitung der Solothurner Filmtage gibt es Probleme. Ein erstes Aufhorchen gab es anlässlich der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage. Das Nicht-Erscheinen an der Sitzung von Festival-Direktorin Anita Hugi, seit 2019 im Amt, wurde vom damaligen Gesellschaftspräsidenten Felix Gutzwiller mit den Worten «sie ist unabkömmlich» begründet. Gutzwiller gab dann auch gleich noch seinen Präsidiumsposten nach vier Jahren an das langjährige Vorstandsmitglied Thomas Geiser ab. Mit Gutzwiller demissionierten gleich noch zwei weitere Vorstandsmitglieder der Gesellschaft.