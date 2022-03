Medien Das Modell «Republik» soll nun auch den Radio-Journalismus retten All die spezialisierten Musiksendungen haben auf SRF3 ausgesendet. Nun wechseln viele der bekannten Stimme zu einer neuen Plattform, die auf Abopreise statt Gratisinhalte setzt. Michael Graber Jetzt kommentieren 15.03.2022, 15.30 Uhr

Lukie Wyniger moderierte lange Zeit den «Reggae Special» auf Radio SRF. Severin Bigler

Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Das Ende: Das gebührenfinanzierte Radio SRF 3 stellt diesen Monat seine Musikspecials ein. Fertig «Rock Special», fertig «Black Music Special» und auch fertig «World Music Special». Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) möchte «in Zukunft die Musikkompetenz stärker in die digitale Welt tragen», so die offizielle Begründung aus der Direktion in Leutschenbach.

Der Anfang: Viele der bekannten Stimmen aus den nun abgesetzten Specials von Radio SRF machen bei einem neuen Projekt mit. «Sonum.fm» heisst die Plattform, für die nun per Crowdfunding Geld gesammelt wird. Dominic Dillier, Sabine Renz, Lukie Wyniger, Mathias Erb und Urs Musfeld sollen ab Herbst dort ihre Sendungen weiterleben lassen. Ohne Gebührengelder, dafür hinter einer Bezahlschranke.

Ziel: 60'000 Franken bis zum Start

«Unseres Wissens ist es der erste Versuch in der Schweiz solche Radioangebote per Abo zu finanzieren», sagt Dominik Born. Er ist ein weiterer Kopf hinter sonum.fm. Konkret soll das Jahresabo 60 Franken kosten. Dafür gibt es all die Musiksendungen exklusiv. Dillier moderiert «Rock ist tot», Erb und Musfeld nennen ihr Format «Hounds», Wyniger will sein «Peng Peng Radio» machen und Sabine Renz Pilates mit Musik verbinden. Was auffällt: Das aktuelle Team besteht aus lauter alten Radio-Hasen. Fehlt dem innovativen Projekt da nicht die nötige Jugendlichkeit? Born winkt gegenüber CH Media ab:

«Innovation hat nichts mit dem Alter zu tun. Es braucht bei den Macherinnen und Machern Offenheit.»

Das neue Angebot ist auch als Reaktion auf die aktuelle Entwicklungen in der Schweizer Medienpolitik gedacht. Dominik Born erwähnt das eben erst gescheiterte Mediengesetz, die aufgegleiste Halbierungs-Initiative für die SRG-Gebühr oder die zahlreichen Sparrunden privater Medienhäuser. «Das Online-Magazin ‹Republik› hat vorgemacht, dass auch über alternative Finanzierungsmodelle qualitativ hochwertiger Journalismus gemacht werden kann», sagt Born, der selber bis vor wenigen Jahren bei SRF arbeitete. Angestrebt wird ein Minimum von 1000 Abos. So setzt sich auch das Crowdfunding-Ziel von 60’000 Franken zusammen.

Weniger Kompromisse eingehen

«Lineares Radio ist immer ein Kompromiss in einer kompromisslosen Welt», sagt der Basler. Damit meint er: Sendungen sind stets gefangen in Blöcken, haben feste Spielzeiten und folgen klaren Abläufen und:

«All die Beteiligten freuen sich nun darauf, mehr Freiheiten zu haben.»

So könne eine Sendung ohne Probleme auch mal drei Stunden dauern. Es sind nämlich weder fixe Laufzeiten noch Gefässe geplant. Der Inhalt und die Länge richtige sich nach dem Angebot und nicht umgekehrt.

Weder strebe sonum.fm den Massenmarkt an, noch wolle die Plattform Wachstum um jeden Preis. «Fast jedes journalistische Angebot im Internet ist Nische», sagt Dominik Born. All die Musiksendungen sollen «Kompass» sein und sich an ein interessiertes Publikum richten. «Diesem ist ein solches Angebot auch einen Fünfliber pro Monat wert», ist sich der Radiomacher sicher. Die Sendungen werden über die Plattform ausgestrahlt und sind nachher wie Podcasts abrufbar – allerdings auch hier nur für zahlende Nutzerinnen und Nutzer.

Ausweitung auf Wissenschaftsthemen?

Podcasts und Radio sind bislang jedoch keine klassischen Abo-Medien und gerade in den Augen vieler Konsumentinnen und Konsumenten deshalb «gratis». Es sei «sicher anspruchsvoll, dass hier ein Umdenken stattfindet», ist sich Dominik Born sicher. Er betont aber auch, dass das von den avisierten 1000 Abos das meiste Geld an die Abgeltung der Urheberrechte gehe. «Gerade im Musikbereich kosten die ziemlich viel.»

Die ersten Rückmeldungen zum Crowdfundings würden ihn zuversichtlich stimmen, sagt Dominik Born. Dabei hat er nicht nur von Nutzerinnen und Nutzer gehört, sondern auch von ehemaligen Radiokollegen. Darunter auch solche, die sich ebenfalls vorstellen könnten, bei sonum.fm künftig eine Sendung zu machen. «Etwa aus dem Wissenschaftsbereich», wie Born sagt.

