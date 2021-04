Kampf gegen den Krebs verloren «Harry-Potter-Star: »Britische Schauspielerin Helen McCrory ist tot Fans von Harry Potter kennen Helen McCrory als Mutter der Malfoy-Familie. Doch die britische Schauspielerin verkörperte etliche weitere Rollen. Nun ist sie mit nur 52 Jahren an Krebs gestorben. 16.04.2021, 23.22 Uhr

Hat den Kampf gegen den Krebs verloren: Helen McCrory

(dpa) Die britische Schauspielerin Helen McCrory ist tot. Seine Frau sei nach einem «heroischen Kampf gegen den Krebs» friedlich zu Hause gestorben, schrieb McCrorys Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis, am Freitag auf Twitter. «Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos», so Lewis weiter. Ausserdem sei seine Frau «von einer Welle der Liebe von Freunden und Familie» umgeben gewesen.

Die in London geborene McCrory, die im Alter von nur 52 Jahren starb, war Zuschauern unter anderem aus drei der Harry-Potter-Filme bekannt - darin spielte sie Narcissa Malfoy, die Mutter des Harry-Potter-Rivalen Draco Malfoy. In dem James Bond-Film «Skyfall» hatte sie die Rolle der Parlamentsabgeordneten Clair Dowar. In der britischen Serie «Peaky Blinders» verkörperte sie zudem die Rolle der Matriarchin Polly Gray.

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling bezeichnete Lewis' Twitter-Botschaft als «wirklich herzzerreissende Nachrichten». Auf Twitter schrieb sie: «Ich bin am Boden zerstört, vom Tod von Helen McCrory zu hören, einer aussergewöhnlichen Schauspielerin und wunderbaren Frau, die uns viel zu früh verlassen hat.»

Das Londoner Old Vic Theatre, dem McCrory eng verbunden war, veröffentlichte ein Foto auf seinem Instagram-Account und schrieb: «Sie war brillant, lebhaft und sie hat uns zum Lachen gebracht. Eine leuchtende Präsenz auf der Bühne und dem Bildschirm.» Neben vielen anderen Schauspielkollegen sprach auch der britische Komiker John Bishop Damian Lewis und der Familie von McCrory sein Mitgefühl aus. «Die Welt hat gerade etwas von ihrem Funkeln verloren», schrieb Bishop auf Twitter.