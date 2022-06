Gewitter in der Ostschweiz: Zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen

Zweithöchste Gefahrenstufe Hagel, Starkregen und viele Blitze: Meteo Schweiz warnt vor weiteren, noch heftigeren Gewittern in der Ostschweiz Die Gewitter in der Nacht auf Samstag waren nur ein Vorgeschmack. Für Samstagabend und Sonntag warnen die Meteorologen des Bundes vor weiteren, heftigeren Unwettern. Vorab in der Ost- und Südschweiz. 04.06.2022, 12.50 Uhr

Am Sonntag warnt MeteoSchweiz in der Ost- und Südschweiz vor heftigen Gewittern. Am Samstag nur im Tessin und Südbünden. Screenshot

Sie waren nur ein Vorgeschmack, die Gewitter der vergangenen Nacht und am frühen Samstagmorgen vorab in der West- und Nordwestschweiz. Im ganzen Land und im nahen Ausland sind dabei insgesamt 60'000 Blitze gezählt worden, wie MeteoSchweiz am Samstag auf Twitter schreibt:

Und die Konkurrenz von MeteoNews weiss auch, wo Samstagnacht in der Schweiz am meisten Blitze gezählt worden sind:

Nach Kantonen betrachtet liegen die Waadt (640 Blitze), Baselland (344) und Bern (309) auf dem Treppchen. Schlusslichter sind Zug (5), Appenzell Innerrhoden (3) und Nidwalden (1). Und auch die Niederschlagsmengen erreichten Werte von bis zu 20 Milliliter pro Quadtratmeter. Am meisten Regen fiel derweil an den Stationen Les Charbonnières (19,1 Milliliter), La Dôle (16,4 ml) und in der Stadt Neuenburg (13,1 ml).

Neue Warnungen für Samstabend und Sonntag

Geht es nach den Wetterfröschen des Bundes, ist die Gefahr von Unwettern allerdings noch nicht gebannt. Vor allem in der Südschweiz drohen noch am Pfingstsamstag weitere, teilweise noch heftigere Gewitter. Und an Pfingsten selbst warnt MeteoSchweiz dann gleich für die Ost- und die Südschweiz vor Hagel, Starkregen, und hoher Blitzaktivität.

Ein Gewitter über dem Bodensee.

(10. Mai 2018)

Sie ruft am Samstag darum für die an den beiden Tagen betroffenen Gebiete die Gefahrenstufe 3 (von 4) aus, wie MeteoSchweiz auf Twitter schreibt:

Indes sind auf dem Naturgefahrenportal des Bundes am Samstagmittag für den gleichen Tag wie auch für Sonntag noch keine Gewitterwarnungen zu finden.

Die Gewitterwarnung der Stufe «erheblich» durch MeteoSchweiz vom Samstag kommt allerdings nicht ganz überraschend. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Wetterfrösche vor unbeständigem Wetter über die Pfingsttage gewarnt. Wenn sie sich im Detail noch nicht auf die Äste hinaus lassen wollten. (sat)