Die Furcht der Schweizer vor Ukraine-Krieg schwindet

Zweite Umfrage Furcht der Schweizer vor Ukraine-Krieg schwindet – harte Massnahmen geniessen weiter viel Support Herr und Frau Schweizer fürchten sich etwas weniger vor dem Krieg in der Ukraine. Harte Sanktionen gegen Russland bleiben aber hoch im Kurs – auch wenn sie für die Schweiz negative Auswirkungen haben. Samuel Thomi 23.06.2022, 07.15 Uhr

Die Schweizer Bevölkerung fürchtet sich immer weniger vor dem Ukraine-Krieg. Harte Massnahmen geniessen aber weiterhin viel Unterstützung. Keystone

Vor 120 Tagen ist Russland in die Ukraine einmarschiert. In der Schweiz hat das Bedrohungsempfinden im Vergleich zum Kriegsausbruch inzwischen leicht abgenommen, wie eine zweite LINK-Umfrage zeigt. Die Situation werde aber «noch immer als bedrohlich eingeschätzt», schreibt das Markt- und Sozialforschungsinstitut in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ungemindert sei derweil die Bereitschaft in der Schweizer Bevölkerung, die Ukraine zu unterstützen. Auch das Konzept der «kooperativen Neutralität» findet in der Bevölkerung weiterhin grosse Unterstützung.

Konkret äussert vier Monate nach Kriegsausbruch eine grosse Mehrheit der Befragten die Sorge, dass Russland Chemiewaffen (81 Prozent) oder Atomwaffen (73 Prozent) einsetzen könnte. Knapp zwei von drei Befragten (63 Prozent) fürchten, der Konflikt könnte zu einem dritten Weltkrieg führen. Und fast jede zweite Person (48 Prozent) zeigt sich besorgt vor der Ausweitung des Konfliktes zu einem grösseren Krieg, von dem dann auch die Schweiz direkt betroffen sein könnte.

«Gewöhnungseffekt» setzt ein

Auffällig ist dabei laut LINK, «dass die Besorgnis trotz dieser hohen Zahlen im Vergleich zu Mitte März 2022 teilweise deutlich zurückgegangen ist». Dies lasse sich dabei nicht auf eine Abnahme im wahrgenommenen Eskalationsrisiko zurückführen. «Im Gegenteil: die Wahrscheinlichkeiten, mit welcher die verschiedenen Szenarien eingeschätzt werden, sind erstaunlich stabil», schreibt das Umfrageinstitut. Sie bewegen sich demnach zwischen 22 Prozent (Ausweitung des Krieges auch auf die Schweiz) und 63 Prozent (Einsatz von Chemiewaffen).

Laut LINK lassen diese Ergebnisse auf «einen gewissen Gewöhnungseffekt» schliessen. Konfrontiert mit täglichen Schreckensbildern vom Krieg sei den Befragten die Bedrohung zwar weiterhin bewusst, sie mache ihnen aber weniger Angst als noch vor drei Monaten bei der ersten Umfragewelle.

Wirtschaftsangst rückt in Fokus – Support für Politik

Gleichzeitig sei den Befragten in den letzten Wochen bewusster geworden, dass der Ukraine-Krieg auch Auswirkungen in der Schweiz hat. So ist in der jüngsten LINK-Umfrage denn auch «ein deutlicher Trend hin zu stärkeren negativen finanziellen Auswirkungen auf die Befragten persönlich zu erkennen» (+14 Prozentpunkte). Während im März noch 58 Prozent der Befragten angaben, dass sich der Krieg negativ auf die eigenen Finanzen auswirken könne, sind es im Juni bereits 72 Prozent der Befragten.

Auch im Juni ist derweil eine Mehrheit bereit, die Wirtschaftssanktionen mitzutragen und sogar weiterführende Massnahmen zu unterstützen, schreibt LINK. Dabei seien sich die Befragten der negativen finanziellen Konsequenzen durchaus bewusst. Militärische Massnahmen werden hingegen weiterhin deutlich abgelehnt. Eine grosse Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz steht damit hinter der Politik des Bundesrates. «Allerdings ist ein zunehmender politischer Graben zu beobachten», schränkt das Umfrageinstitut ein.

Für die zweite Welle der repräsentativen Ukraine-Umfrage hat LINK vom 3. bis 10. Juni 1’216 in der Schweiz wohnhafte Personen online befragt. Die erste Umfragewelle fand zwischen dem 17. und 21. März statt.