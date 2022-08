Zu wenig Fachkräfte Personalmangel an den Schulen: Auch Psychomotorik und Deutsch für Fremdsprachige sind betroffen Der Mangel an Lehrpersonal betrifft auch Unterstützungsangebote, so etwa die Psychomotorik. Grund für den Mangel ist laut Berufsverband, dass die Kantone bei der Ausbildung knausern. Peter Walthard 14.08.2022, 12.05 Uhr

Mit Psychomotorik wird Kindern geholfen, die Auffälligkeiten bei der Bewegung haben. CH Media

Der Fachkräftemangel in Schulzimmern sorgt pünktlich zum Schulstart für grosse Aufmerksamkeit. Weniger bekannt ist: Er wird auch in der Sonderpädagogik immer akuter. In naher Zukunft werde sich das Problem noch weiter verschärfen, sagt Simone Reichenau vom Berufsverband Psychomotorik Schweiz: «Wir stehen vor einer Pensionierungswelle.»

Das Problem sei aber nicht etwa mangelndes Interesse von Seiten des Nachwuchses, sondern die begrenzte Anzahl von Ausbildungsmöglichkeiten, so Reichenau. «Die Kantone finanzieren nicht mehr Plätze.» Beim Berufsverband Psychomotorik sind rund 900 Mitglieder angeschlossen. Die Psychomotoriktherapie während der Schulzeit richtet sich an Kinder, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben.

Der Verband hat nun ein Positionspapier zum Umgang mit den ungenügenden personellen Ressourcen erarbeitet. Es fordert, dass Kinder und Jugendliche mit Bedarf ihr Recht auf Unterstützung durch psychomotorische Interventionen erhalten. Dazu müssten Kantone und Gemeinden auch die Anstellungsbedingungen attraktiv gestalten und die Ausbildung sicherstellen, heisst es in dem Papier.

Auch Deutsch als Zweitsprache ist betroffen

Akut ist der Personalmangel auch im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Die grosse Anzahl von Kindern, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, stellt das System zusätzlich auf die Probe. Valeria Zubler vom Verein DaZ Interkantonal (Vdaz) bemängelt, dass es zu wenig Lehrpersonen mit einer Zusatzausbildung für DaZ gebe.

Beim Sprachunterricht herrsche vielerorts die falsche Vorstellung vor, dass jeder Deutsch als Zweitsprache unterrichten könne. «Dem ist aber nicht so», sagt Zubler. Es brauche dafür eine Zusatzausbildung. Diese sei jene Anforderung, die das entscheidende Wissen um Aufbau und Didaktik des Erwerbs von Deutsch als Zweitsprache vermittle.