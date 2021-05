Zusatzversicherungen von Krankenkassen «Haarsträubend»: Konsumentenschutz macht Anzeige wegen falscher Abrechnungen Die Stiftung für Konsumentenschutz fordert eine Untersuchung zu falschen Abrechnungen bei Krankenzusatzversicherungen. In einem ersten Schritt hat sie bei der Bundesanwaltschaft Anzeige eingereicht. Samuel Thomi 25.05.2021, 11.08 Uhr

Laut Finma gibt es bei Krankenzusatzversicherungen «Missstände». Nun fordert der Konsumentenschutz per Strafanzeige Klarheit. (Symbolbild) Urs Bucher

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat die Art und Weise, wie in der Krankenzusatzversicherung abgerechnet wird, letzten Dezember scharf kritisiert. Sie ging in einem Bericht von einem «signifikanten Betrag» zulasten der Prämienzahlenden aus. Viele Verträge zwischen Zusatzversicherern und Leistungserbringern – also Ärzten und Spitälern – sorgten nicht für die nötige Kostentransparenz. Zudem kritisierte die Finma, dass Patienten oft keine Rechnungskopie erhielten. Und falls doch, sei diese nur «schwer verständlich». Dadurch sei die Transparenz «nicht genügend gewährleistet».