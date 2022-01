900 Berichte: Tool bringt sexuelle Übergriffe ans Tageslicht

Zürich «Wurde im Schritt betatscht»: Meldetool bringt sexuelle Übergriffe ans Tageslicht Sexuelle Belästigungen passieren oft. Auch tagsüber und im öffentlichen Verkehr. Das zeigt eine Auswertung der Meldungen bei einem Stadtzürcher Meldetool. 18.01.2022, 08.57 Uhr

Schild am letztjährigen Frauenstreik in Zürich. Keystone

Rund vier sexuelle Belästigungen am Tag: Alleine in der Stadt Zürich werden durchschnittlich so viele Meldungen über sexuelle, homo- oder transfeindliche Belästigungen registriert. Das zeigt eine Auswertung des Meldetools «Zürich schaut hin». Dieses wurde im vergangenen Mai aufgeschaltet und sollte «Belästigungen im öffentlichen Raum sichtbar machen, und so auch zu einem Bewusstseinswandel beitragen».