Jacqueline Fehr gegen Gratistests

Zürcher Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr spricht sich gegen Gratistests für Freizeitaktivitäten aus Wer sich vor einem Clubbesuch oder Fussballspiel noch schnell testen lassen will, soll dies in Zukunft selbst bezahlen. Das fordert die Zürcher Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr. 10.08.2021, 08.14 Uhr

Vorerst gegen Zertifikatspflicht in Restaurants: Jacqueline Fehr (SP). (Archivbild) Keystone

Die Gratistests für Freizeitaktivitäten müssten in «zwei, drei Monaten» auslaufen, sagte Jacqueline Fehr in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Der Bund solle diesen Wechsel aber frühzeitig ankündigen, damit alle die Möglichkeit hätten, sich rechtzeitig impfen zu lassen. Sie will damit die Impfquote erhöhen – gerade auch bei den jungen Leuten.