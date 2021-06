Zuckerproduktion Ständerat will weiter über Schweizer Zucker diskutieren Ob für Schokolade oder Guetzli, die Schweizer Zuckerproduktion steht unter Druck. Der Ständerat will sich daher mit einer Gesetzesänderung befassen, welche die Zuckerproduktion weiter stützen will. 03.06.2021, 12.15 Uhr

Die Schweizer Zuckerproduktion steht aufgrund eines EU-Entscheids unter Druck. (Symbolbild) Keystone

Im Frühling entschied der Nationalrat, dass er die Schweizer Zuckerproduktion weiterhin stützen will. Er beschloss gegen den Willen des Bundesrats Änderungen im Landwirtschaftsgesetz. Er will Einzelkulturbeiträge an Bauern und Grenzschutz für Zucker im Gesetz verankern. Hintergrund ist ein Entscheid der EU, die 2017 die Produktionsmengen freigab und Exportbestimmungen aufhob. Dadurch geriet der Zuckerpreis auch in der Schweiz unter Druck, der Anbau von Rüben war wirtschaftlich nicht mehr interessant.