Zivilluftfahrt So wenig Passagiere in der Luft wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr Der Linien- und Charterverkehr ist im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie komplett eingebrochen. Das Passagieraufkommen ging um 72 Prozent zurück. 26.02.2021, 10.43 Uhr

Die Flugbewegungen und das Passagieraufkommen waren im vergangenen Jahr stark rückläufig. Keystone

(abi) Wer im vergangenen Jahr den Himmel beobachtete, stellte vor allem fest was fehlt: die vielen Flugzeuge, die sonst hoch über dem Boden fliegen. Das schlägt sich auch in den neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) nieder: Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr sank im Vergleich zum Vorjahr um 64 Prozent. Insgesamt wurden in der Schweiz 166'758 Starts und Landungen registriert, wie das BFS am Freitag mitteilte.