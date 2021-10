Taskforce sieht 2G als Option

Zertifikat Taskforce-Chefin Tanja Stadler: «2G ist eine der Optionen» Auch mit einem negativen Coronatest soll es kein Zertifikat mehr geben. Diese sogenannte 2G-Regel ist laut Taskforce-Chefin Tanja Stadler eine der Optionen, falls sich die Lage verschärfen sollte. Aktualisiert 11.10.2021, 07.01 Uhr

«Testen, Masken und CO2-Sensoren»: Tanja Stadler ist seit diesem Sommer Präsidentin der Taskforce. Keystone

Wer nicht geimpft ist und dennoch ein Zertifikat braucht, etwa für den Arbeitsplatz, eine Einladung zu einer Hochzeit oder um mit den Kindern in eine Bibliothek zu gehen, muss ab heute jeden Test selbst bezahlen. Bereits fordert der Kanton Bern weitere Einschränkungen und will dafür nur noch die aufwendigeren Nasen-Rachen-Tests zulassen, wie der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg am Sonntag in der «Tagesschau» von SRF sagte.