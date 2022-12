Bündner Wildhut erlegt Leitwolf statt Jungtier

Wolf Bündner Wildhut erlegt Leitrüde statt Jungtier Bei zwei abgeschossenen Wölfen im Bündnerland ist nun die Identität geklärt. Erlegt wurden der Problemwolf «M92» und ein Leitwolf eines anderes Rudels. Dessen Abschuss war ein Versehen. 07.12.2022, 10.04 Uhr

Ein Wolf im Graubünden, vermutlich «M92», transportiert ein gerissenes und teilweise genutztes Reh ab. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

Es war der Problemwolf. Beim im November abgeschossenen Wolf des Beverinrudels handelt es sich um den Leitwolf «M92». Das habe die genetische Identifikation des Tieres ergeben, wie die Bündner Behörden am Mittwoch mitteilen. Das Bundesamt für Umwelt hatte dem Abschuss des Problemwolfs Ende Oktober zugestimmt. Sein Wolfsrudel ist in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt. Es hatte Dinge getan, die ein Wolfsrudel normalerweise nicht tut. Es riss Kälber, einen Esel und näherte sich Menschen. Auf das Konto des Rudels um Rüde «M92» gingen im letzten Sommer auch zwei Angriffe auf Mutterkühe.