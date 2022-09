Energie Wir müssen Strom sparen, doch wie? Wir zeigen, wo die Stromfresser in unserem Haus sitzen

In unseren Häusern leuchtet und blinkt es überall. Sie erraten nicht, was am meisten Strom frisst und wie viel unnötig verbraucht wird. Mit der Änderung seines Verhaltens könnte man schon einiges bewirken.